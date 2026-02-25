Назад 25.02.26, 13:12 Оборот IKEA в Эстонии вырос до 97 млн евро Компания Runikon Retail, управляющая магазинами IKEA в Эстонии, по итогам прошлого финансового года увеличила оборот почти на шесть миллионов евро – до 96,957 миллиона евро.

Runikon Retail рассчитывает на рост оборота в текущем финансовом году, ожидая стабильного роста экономики Эстонии.

Foto: Liis Treimann

Прибыль составила 5,626 миллиона евро, что ниже результата предыдущего года, когда она достигала примерно 6,673 миллиона евро, передает rus.err.ee.

В отчете отмечается, что на результаты повлиял высокий Euribor, сдерживавший активность на рынке недвижимости и увеличивавший расходы по кредитам. Также указывается, что домохозяйства стали осторожнее из-за геополитической неопределенности и замедления экономического роста. При этом жители страны активнее инвестировали в обустройство домашних офисов и обновление жилых помещений.

Основная часть выручки пришлась на розничную продажу мебели и осветительных приборов, 30% оборота обеспечили прочие товары для дома. Деятельность ресторанов и кафе принесла 3,6% выручки, около 1,5% – продажа продуктов питания, чуть более 2% – услуги, включая установку мебели и курьерские сервисы.

Статья продолжается после рекламы

В отчетном году в компании работал 431 сотрудник. Расходы на персонал составили 13,271 миллиона евро.

Материнской компанией Runikon Retail является зарегистрированная в Нидерландах Inter IKEA Retail Holding B.V., входящая в концерн Inter IKEA Systems B.V.