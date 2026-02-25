Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,32%317,7
  • OMX Riga−0,16%897,16
  • OMX Tallinn−0,36%2 086,14
  • OMX Vilnius−0,66%1 398,4
  • S&P 5000,77%6 890,07
  • DOW 300,76%49 174,5
  • Nasdaq 1,04%22 863,68
  • FTSE 1000,93%10 779,5
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,16
  • 25.02.26, 13:12

Оборот IKEA в Эстонии вырос до 97 млн евро

Компания Runikon Retail, управляющая магазинами IKEA в Эстонии, по итогам прошлого финансового года увеличила оборот почти на шесть миллионов евро – до 96,957 миллиона евро.
Runikon Retail рассчитывает на рост оборота в текущем финансовом году, ожидая стабильного роста экономики Эстонии.
  Runikon Retail рассчитывает на рост оборота в текущем финансовом году, ожидая стабильного роста экономики Эстонии.
  • Foto: Liis Treimann
Прибыль составила 5,626 миллиона евро, что ниже результата предыдущего года, когда она достигала примерно 6,673 миллиона евро, передает rus.err.ee.
В отчете отмечается, что на результаты повлиял высокий Euribor, сдерживавший активность на рынке недвижимости и увеличивавший расходы по кредитам. Также указывается, что домохозяйства стали осторожнее из-за геополитической неопределенности и замедления экономического роста. При этом жители страны активнее инвестировали в обустройство домашних офисов и обновление жилых помещений.
Основная часть выручки пришлась на розничную продажу мебели и осветительных приборов, 30% оборота обеспечили прочие товары для дома. Деятельность ресторанов и кафе принесла 3,6% выручки, около 1,5% – продажа продуктов питания, чуть более 2% – услуги, включая установку мебели и курьерские сервисы.

Статья продолжается после рекламы

В отчетном году в компании работал 431 сотрудник. Расходы на персонал составили 13,271 миллиона евро.
Материнской компанией Runikon Retail является зарегистрированная в Нидерландах Inter IKEA Retail Holding B.V., входящая в концерн Inter IKEA Systems B.V.
