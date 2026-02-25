Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%317,57
  • OMX Riga0,13%897,54
  • OMX Tallinn0,07%2 084,7
  • OMX Vilnius−0,44%1 397,26
  • S&P 5000,52%6 926,14
  • DOW 300,29%49 318,59
  • Nasdaq 0,89%23 067,46
  • FTSE 1001,11%10 799,41
  • Nikkei 2252,2%58 583,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,2
  • 25.02.26, 15:52

Из-за морозов Utilitas пришлось запустить дорогие газовые станции

Январь, который оказался на 5 градусов холоднее среднего, заставил производителей тепла в отдельные периоды вырабатывать более чем на треть больше тепла, и вместо более дешевой древесной щепы использовать более дорогие альтернативы.
По словам Роберта Китта, холодная погода не оказывает заметного влияния на маржу Utilitas, однако компания не хотела широко использовать работающие на дорогом топливе газовые станции.
  • По словам Роберта Китта, холодная погода не оказывает заметного влияния на маржу Utilitas, однако компания не хотела широко использовать работающие на дорогом топливе газовые станции.
  • Foto: Liis Treimann
Как пояснили производители тепла в передаче радио Äripäev «Energiatund», несколько более холодных зимних месяцев мало повлияют на годовую маржу компаний, однако они хотели бы как можно реже использовать газ или даже сланец вместо древесной щепы.
