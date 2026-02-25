Из-за морозов Utilitas пришлось запустить дорогие газовые станции

Предприниматели получили свежие счета за квартиру и теперь ожидают огромных счетов за электричество для своего бизнеса. Некоторые, уже ознакомившись с цифрами, продумывают стратегии на будущее: дешевле электричество не станет. «Работать в биржевом варианте – это смерть», – говорит один из них.