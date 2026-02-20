Назад 20.02.26, 16:08 Пааво Ныгене покидает пост председателя правления AS Tallink Grupp Пааво Ныгене покидает пост председателя правления AS Tallink Grupp, который он занимал восемь лет. Последний рабочий день Ныгене в качестве члена правления – 22 мая 2026 года.

Пааво Ныгене.

Foto: Liis Treimann

«Пааво Ныгене занимал должность руководителя Tallink в очень сложные кризисные годы. Я благодарю его за большую самоотдачу и вклад в то, что компания прошла через кризисы. Tallink находится в хорошем состоянии, чтобы двигаться дальше», – заявил председатель совета AS Tallink Grupp Энн Пант.

Как пояснил Ныгене, решение об уходе вызвано желанием «передать эстафету».

«Каждый руководитель должен оценить, может ли он еще приносить компании пользу или уже становится препятствием для дальнейшего развития. Я был руководителем Tallink восемь лет и помог компании пройти через три кризиса – пандемию, войну и экономический спад в странах, где мы работаем, – и теперь пришло время передать эстафету, чтобы новый руководитель продолжил развивать и вести Tallink», – подчеркнул он.

«После ухода с должности я возьму паузу и посвящу следующие полгода-год себе. Закрою накопившийся “долг” перед театрами, буду ходить на концерты и путешествовать. А дальше посмотрим, что еще предложит жизнь», – добавил Ныгене.

Совет AS Tallink Grupp вскоре приступит к поиску кандидата на должность нового председателя правления.