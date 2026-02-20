Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,31%6 883,43
  • DOW 300,23%49 509,02
  • Nasdaq 0,44%22 782,94
  • FTSE 1000,61%10 692,11
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,59
  • 20.02.26, 16:08

Пааво Ныгене покидает пост председателя правления AS Tallink Grupp

Пааво Ныгене покидает пост председателя правления AS Tallink Grupp, который он занимал восемь лет. Последний рабочий день Ныгене в качестве члена правления – 22 мая 2026 года.
Пааво Ныгене.
  • Пааво Ныгене.
  • Foto: Liis Treimann
«Пааво Ныгене занимал должность руководителя Tallink в очень сложные кризисные годы. Я благодарю его за большую самоотдачу и вклад в то, что компания прошла через кризисы. Tallink находится в хорошем состоянии, чтобы двигаться дальше», – заявил председатель совета AS Tallink Grupp Энн Пант.
Как пояснил Ныгене, решение об уходе вызвано желанием «передать эстафету».
«Каждый руководитель должен оценить, может ли он еще приносить компании пользу или уже становится препятствием для дальнейшего развития. Я был руководителем Tallink восемь лет и помог компании пройти через три кризиса – пандемию, войну и экономический спад в странах, где мы работаем, – и теперь пришло время передать эстафету, чтобы новый руководитель продолжил развивать и вести Tallink», – подчеркнул он.

Статья продолжается после рекламы

«После ухода с должности я возьму паузу и посвящу следующие полгода-год себе. Закрою накопившийся “долг” перед театрами, буду ходить на концерты и путешествовать. А дальше посмотрим, что еще предложит жизнь», – добавил Ныгене.
Совет AS Tallink Grupp вскоре приступит к поиску кандидата на должность нового председателя правления.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

