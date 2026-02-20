Досрочно уходящий с поста Ныгене: свой вклад в Tallink я сделал

Евросоюз хочет пересмотреть торговлю квотами на выбросы CO2. Если зафиксировать цену на них, введя своего рода зеленый налог, бизнес получит возможность лучше планировать, считает Райво Варе. При нынешних ценах выгоднее улавливать выбросы от сланцевого производства, говорит представитель TalTech Казбулат Шогенов.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.