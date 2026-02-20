Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,31%6 883,43
  • DOW 300,23%49 509,02
  • Nasdaq 0,44%22 782,94
  • FTSE 1000,61%10 692,11
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,59
  • 20.02.26, 17:17

Досрочно уходящий с поста Ныгене: свой вклад в Tallink я сделал

По словам руководителя Tallink Пааво Ныгене, решение об уходе зрело в течение последних полугода.
Пааво Ныгене продолжит руководить Tallink лишь до мая этого года.
  • Пааво Ныгене продолжит руководить Tallink лишь до мая этого года.
  • Foto: Liis Treimann
«Это решение созревало во мне в течение последних шести месяцев — есть ли во мне еще дополнительная созидающая ценность для Tallink», — отметил он.
Новости
  • 20.02.26, 16:08
Пааво Ныгене покидает пост председателя правления AS Tallink Grupp
Пааво Ныгене покидает пост председателя правления AS Tallink Grupp, который он занимал восемь лет. Последний рабочий день Ныгене в качестве члена правления – 22 мая 2026 года.
Биржа
  • 19.02.26, 12:13
Tallink завершил год с прибылью и объявил о выплате дивидендов
Tallink Grupp завершил 2025 финансовый год сильным четвертым кварталом: прошлогодний убыток сменился чистой прибылью в 12,2 млн евро. Дивиденды компания планирует выплатить на уровне прошлого года.
Новости
  • 17.02.26, 06:00
Как сделать энергорынок более предсказуемым: скопировать у Китая или улавливать выбросы от сланца?
Евросоюз хочет пересмотреть торговлю квотами на выбросы CO2. Если зафиксировать цену на них, введя своего рода зеленый налог, бизнес получит возможность лучше планировать, считает Райво Варе. При нынешних ценах выгоднее улавливать выбросы от сланцевого производства, говорит представитель TalTech Казбулат Шогенов.
Биржа
  • 18.02.26, 11:57
Kauppalehti: Tallink начинает переговоры о сокращениях в Финляндии
Финская дочерняя компания биржевого Tallink Grupp – Tallink Silja – на следующей неделе начинает переговоры о сокращениях, которые затронут до 26 сотрудников, сообщает Kauppalehti.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

1
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
2
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
3
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
4
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
5
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
6
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено

Новости
  • 20.02.26, 17:30
Объем средств в фондах второй пенсионной ступени превысил 7 млрд
Новости
  • 20.02.26, 17:17
Досрочно уходящий с поста Ныгене: свой вклад в Tallink я сделал
Новости
  • 20.02.26, 16:51
Глава НТД: профессиональные нарушители санкций неглупы, они избегают эстонских погранпунктов
Новости
  • 20.02.26, 16:46
Для учеников Ида-Вируского профтеха, которые не выучат эстонский за восемь недель, подготовили два варианта
Новости
  • 20.02.26, 16:08
Пааво Ныгене покидает пост председателя правления AS Tallink Grupp
Mнения
  • 20.02.26, 16:01
Делов-то: каждый пятый не учит эстонский, жахнем ядеркой?
Новости
  • 20.02.26, 15:08
Суд отклонил многомиллионный иск Terminal к Olerex
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Концепция авторских хот-догов SHO, вдохновленная Одессой, родным городом основательницы кафе, многим понравилась в Эстонии, но выбранная локация не оставляет потенциала для роста, говорит она.
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Артуру Капаеву принадлежит стриптиз-клуб Diamond Club в центре Тарту.
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
«По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала»
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.
Новости
  • 19.02.26, 12:57
Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании
Эстонец в Дании: все затаили дыхание
Мартин Репинский.
Новости
  • 18.02.26, 16:25
Суд поставил точку в уголовном деле Репинского
Волости Йыхви придется выплатить почти 30 000 евро
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

