Назад 20.02.26, 17:17 Досрочно уходящий с поста Ныгене: свой вклад в Tallink я сделал По словам руководителя Tallink Пааво Ныгене, решение об уходе зрело в течение последних полугода.

Пааво Ныгене продолжит руководить Tallink лишь до мая этого года.

Foto: Liis Treimann

«Это решение созревало во мне в течение последних шести месяцев — есть ли во мне еще дополнительная созидающая ценность для Tallink», — отметил он.