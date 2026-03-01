Деловые ведомости
  OMX Baltic−0,13%312,59
  OMX Riga0,17%900,13
  OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  OMX Vilnius0,32%1 384,53
  S&P 500−0,43%6 878,88
  DOW 30−1,05%48 977,92
  Nasdaq −0,92%22 668,21
  FTSE 1000,59%10 910,55
  Nikkei 2250,16%58 850,27
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,14
  EUR/RUB0,00%91,23
  • 01.03.26, 11:24

После гибели Али Хаменеи Иран возглавит временный совет из трех человек

В Иране объявлен траур, КСИР грозит масштабным ответом, Ормузский пролив фактически заблокирован
Тегеран, 1 марта.
  • Тегеран, 1 марта.
  • Foto: Scanpix
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате масштабных ударов США и Израиля 28 февраля. Его смерть подтвердило иранское государственное телевидение. До избрания преемника страной будет управлять временный совет из трех человек.
Иранские государственные СМИ сообщили 1 марта, что в состав временного руководства вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голямхосейн Мохсени Эйе и один из членов Совета стражей. Они возьмут на себя обязанности, которые до этого исполнял аятолла Хаменеи, до тех пор, пока Совет экспертов — орган из 88 влиятельных богословов — не изберет нового верховного лидера. По законодательству страны Совет экспертов обязан назвать преемника как можно скорее, однако кто может занять этот пост, пока неизвестно.
На фоне гибели Хаменеи о своих претензиях на роль лидера страны вновь заявил Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана и один из наиболее известных представителей иранской оппозиции в эмиграции. В статье, опубликованной в газете The Washington Post 1 марта, он написал: «Многие иранцы, нередко рискуя жизнью под пулями, призывали меня возглавить этот переход. Я преклоняюсь перед их мужеством и принял их призыв». По его словам, дальнейший путь предусматривает принятие новой конституции на референдуме и проведение свободных выборов под международным наблюдением. «Когда иранцы проголосуют, переходное правительство будет распущено», — отметил он, добавив, что Иран не повторит «ошибок», последовавших за войной в Ираке: «Не будет роспуска институтов, не будет вакуума власти, не будет хаоса».

Статья продолжается после рекламы

В связи с гибелью Хаменеи в Иране объявлен 40-дневный общенациональный траур и предоставлены семь выходных дней.
На фоне происходящего президент США Дональд Трамп предупредил, что США нанесут по Ирану удар «невиданной силы», если Тегеран ответит на американо-израильские удары. «Пусть они лучше этого не делают, потому что, если они это сделают, мы ударим по ним с силой, которой мир ещё не видел!», — написал он на платформе Truth Social. Позднее Трамп заявил, что бомбардировки продолжатся «столько, сколько потребуется», а гибель Хаменеи дает иранцам «величайший шанс» взять власть у нынешнего режима. Ранее он также написал: «Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов».
Корпус стражей исламской революции после подтверждения гибели лидера выступил с угрозами в адрес Израиля и США. «Самая мощная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран начнется в ближайшие минуты против оккупированных территорий и баз американских террористов», — говорится в заявлении, которое цитируют иранские СМИ. В другом заявлении КСИР подчеркнул, что вооруженные силы и «огромный народный басидж будут мощно продолжать путь своего вождя и стойко противостоять внутренним и внешним заговорам, а также наказывать нарушителей суверенитета исламской родины». Правительство Ирана заявило, что «это великое преступление никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира и шиитства».
Иран, по сообщениям, уже нанес ответные удары по ряду целей в Персидском заливе, в том числе в столице ОАЭ Абу-Даби и по американским военным базам в регионе.
Одновременно на фоне военной операции Израиля и США против Ирана Корпус стражей исламской революции ограничил судоходство в Ормузском проливе. По радиосвязи представители КСИР оповещают корабли, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив». «С остановкой движения судов и танкеров через Ормузский пролив, он фактически заблокирован», — говорится в сообщениях аффилированных с КСИР СМИ. Официально о прекращении судоходства власти Ирана пока не объявляли.
Ормузский пролив считается важнейшим маршрутом мирового экспорта нефти, соединяющим производителей в Персидском заливе с Оманским заливом и Аравийским морем. Ранее Тегеран неоднократно угрожал перекрыть этот путь в случае нападения на Исламскую Республику.
Тем временем Армия обороны Израиля сообщила о дополнительной серии ударов по Ирану в ночь на 1 марта. По заявлению израильской стороны, атаки были нацелены на системы баллистических ракет и противовоздушной обороны. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в Тегеране. По данным журналиста AFP, в столице были слышны по меньшей мере три взрыва.
