  • OMX Baltic−0,13%312,59
  • OMX Riga0,17%900,13
  • OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  • OMX Vilnius0,32%1 384,53
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 1000,59%10 910,55
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • 01.03.26, 12:15

Прибыль Silvano упала, но объем активов заметно вырос

Финансовые результаты Silvano Fashion Group за 2025 год демонстрируют отчетливый спад как по выручке, так и по прибыльности. За 12 месяцев оборот группы достиг 55,5 млн евро, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.
Несмотря на снижение прибыли и выручки, средства направлялись главным образом на открытие новых магазинов и обновление действующих.
  • Несмотря на снижение прибыли и выручки, средства направлялись главным образом на открытие новых магазинов и обновление действующих.
  • Foto: Meeli Küttim
Наибольший удар пришелся на оптовое направление — его оборот в евро сократился на 13,3%.
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

