Прибыль Silvano упала, но объем активов заметно вырос
Финансовые результаты Silvano Fashion Group за 2025 год демонстрируют отчетливый спад как по выручке, так и по прибыльности. За 12 месяцев оборот группы достиг 55,5 млн евро, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.
Крупнейший инвестиционный фонд в мире – Норвежский пенсионный фонд, известный также как Нефтяной фонд – в декабре полностью вышел из позиций на Таллиннской бирже. При этом он увеличил свою долю в судоходной компании Tallink Grupp через Финляндию.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.