Увидимся в суде: предприниматель, которому волость отказала в строительстве гибридного парка, оценивает свои шансы на победу как высокие

В волости Хальяла разгорелся конфликт вокруг строительства ветропарка: производящая возобновляемую энергию компания Sunly заявила, что недовольство некоторых местных жителей не является основанием для остановки всего проекта.
Правительство Партии реформ и «Ээсти 200» отложило принятие решения о поддержке морских ветряных парков на следующий год. По словам члена правления «Ээсти 200» Сандера Удама, это было сознательное решение.
В Йыгева действуют серьезные, связанные с государственной обороной ограничения, поэтому ветряные парки, которые вызывают большое недовольство среди общества, там строить нельзя. Об этом рассказал в эфире передачи радио Äripäev старейшина волости Йыгева Таави Аас.
