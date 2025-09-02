Деловые ведомости
  • 02.09.25, 19:50

Увидимся в суде: предприниматель, которому волость отказала в строительстве гибридного парка, оценивает свои шансы на победу как высокие

Волость Винни уже судилась с застройщиком после того, как отказалась рассматривать детальный план ветропарка. Теперь аналогичная ситуация грозит волости Хальяла и, вероятно, волости Пыльтсамаа.
Высота ветряков ветропарка Айду составляет 180 метров, а в волости Хальяла планируется установка ветряков высотой не менее 250 метров.
  • Foto: Andras Kralla
В августе на повестке дня заседания волостного собрания Хальяла было два проекта решений, внесенных в порядке народной инициативы и представленных в середине июня вместе с 1308 подписями в поддержку.
