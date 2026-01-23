Назад 26.01.26, 06:00 Gym! открыл второй спортзал в Нарве, не дождавшись разрешения на эксплуатацию 22 января в нарвском торгово-развлекательном центре Astri открылся второй в этом городе зал сети фитнес-клубов Gym!. Расширение сети затянулось на несколько месяцев по сравнению с первоначальным планом. Полностью готовый зал долго простаивал, поскольку выяснилось, что требуется получить разрешение на строительство.

Руководители Gym! и Astri Keskus торжественно открывают новый спортивный зал. Он бы открылся раньше, если бы собственник сети – MyFitness – удосужился раньше оформить документы.

Foto: Николай Андреев

Руководитель торговых центров Astri и Fama Тармо Клейманн пояснил ДВ, что произошла ошибка: сначала посчитали, что для оборудования зала достаточно уведомления, которое и было подано, но в процессе работы оказалось, что требуется получать разрешение на строительство.

Директор нарвского Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно рассказала ДВ, что сотрудники отдела надзора в присутствии представителя владельца здания осмотрели зал и сообщили, что необходимо получить одобрение чиновников, еще 6 ноября.

Новый зал должен был открыться прошлой осенью, но городская управа выдала разрешение на строительство лишь в начале января, к этому времени тренажерный зал давно уже был готов.

Статья продолжается после рекламы

12 января городские чиновники повторно посетили зал и убедились, что он не используется. На следующий день департамент уведомил торговый центр, что начал процедуру выдачи разрешения на эксплуатацию.

«Разрешение на использование помещения для спортивного клуба Gym! в торговом центре Astri еще в процессе, оно еще не выдано, – подчеркнула Кайе Энно. – Я не могу прокомментировать, почему владельцы часто не считают важным соблюдать все требования и почему строительство начинается до того, как получены необходимые разрешения».

Тармо Клейман сказал ДВ после открытия спортзала, что разрешение вот-вот будет получено – это уже просто бюрократическая формальность. Клейман и исполнительный директор владеющей залами Gym! компании MyFitness AS Эркки Торн особо отметили, что новый зал перед открытием проверили спасатели, которые подтвердили, что пользоваться им безопасно. Оба руководителя также поблагодарили городские власти за сотрудничество.

На открытие нового зала Gym!, во время которого можно было бесплатно опробовать тренажеры, пришло много нарвских школьников.

Foto: Николай Андреев

В Нарве конкурируют две сети одного владельца

MyFitness владеет как сетью фитнес-клубов MyFitness, так и сетью Gym!. В Нарве фактически эти две сети делят большую часть рынка, хотя типичный клиент у них разный.

«В MyFitness в целом аудитория немного старше и больше женщин. Здесь же, в Gym!, скорее 50 на 50 – мужчины и женщины. Но это зависит от района и города», – сказал Эркки Торн.

Месячный абонемент в MyFitness в Нарве стоит 27-67 евро, в зависимости от времени посещения. Сеть Gym! за 19 евро в месяц предлагает посещение в любое время, а открыты залы этой сети круглосуточно, но в Нарве в них нет дополнительных услуг, например, сауны.

По словам сотрудников Gym!, круглосуточный режим работы себя оправдывает: кто-то работает в ночную смену и приходит тренироваться после работы, молодежь обычно ходит на тренировки вечером, а люди постарше начинают тренироваться с утра, некоторые даже с шести часов.

Первый зал Gym! открылся в Нарве около года назад. По словам Торна, он оказался успешен, поэтому было решено расширяться в этом городе. Единственный клуб MyFitness в Нарве открылся в торговом центре Fama еще в 2009 году, а позднее был расширен. По словам Торна, если новый зал Gym! будет пользоваться популярностью, в будущем тоже можно будет подумать о его расширении.