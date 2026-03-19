Большое инвестиционное мошенничество могло начаться с криптопроекта Fozeus
Во вторник Центральная криминальная полиция задержала троих мужчин из Эстонии, которых подозревают в масштабном инвестиционном мошенничестве. По подтверждению прокуратуры, афера могла начаться с криптопроекта Fozeus.
«Пока я могу подтвердить лишь то, что следует из начальной стадии расследования: это могло начаться с упомянутого вами криптопроекта Fozeus, но не сводится к нему целиком», – ответила глава отдела по связям с общественностью Госпрокуратуры Хелен Ульдрих на вопрос Äripäev.
Владимир добровольно отдал мошенникам десятки тысяч евро, часть которых он перед этим занял у фирм, выдающих быстрые кредиты, а часть – у родных. Его банковский счет оказался втянут в сомнительную операцию и теперь заблокирован. А началось все со статьи о нападении в Йыхви.
