Назад 20.03.26, 10:49 В бюджете не ищут замену отмененному повышению акцизов Правительство отказалось от летнего повышения акциза, ожидая, что рост цен на топливо сам принесет бюджету больше денег. Речь идет прежде всего о дополнительных поступлениях НСО.

Цены на топливо в любом случае останутся высокими, сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

«Цены на топливо растут, и даже если ситуация в Ормузском проливе смягчится, а никаких признаков этого нет, цены на топливо в любом случае останутся выше, чем ожидалось ранее», – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна, объясняя, почему правительство отказывается от летнего повышения акцизов.