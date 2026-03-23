Назад 23.03.26, 14:48 Крупнейший нефтепорт России на Балтике попал под удар дронов В ночь на воскресенье, 23 марта, украинские беспилотники атаковали порт Приморск на Балтийском море – один из крупнейших перевалочных пунктов для экспорта российской нефти и дизельного топлива.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в результате удара была повреждена емкость с топливом, начался пожар, персонал эвакуировали, на месте продолжается тушение.

Приморск является крупнейшим нефтяным портом России на Балтике. Его нефтеналивные мощности составляют около 1 млн баррелей нефти и примерно 300 тыс. баррелей дизельного топлива в сутки. Это уже второй удар по порту: предыдущая атака, как сообщается, была нанесена 12 сентября прошлого года. Тогда часть причалов вышла из строя, а отгрузка нефти задерживалась на несколько дней, передает DW.

Воздушная атака на Ленинградскую область началась еще накануне поздно вечером. По словам Дрозденко, к 9:00 над регионом было сбито более 50 беспилотников. В деревне Изора Гатчинского района был поврежден жилой дом – в трех квартирах выбило окна. Пострадавших, по официальным данным, нет.

По данным Astra, которая проанализировала записи с камер видеонаблюдения, дом могла повредить российская ракета ПВО, взорвавшаяся при перехвате дрона. Сообщается, что это произошло примерно в километре от оборонного предприятия «ВИСКОМ», выпускающего средства ближнего боя и взрывные устройства для силовых структур.

Минобороны России сообщило, что за ночь над двенадцатью регионами страны – от Белгородской до Московской области, а также над акваторией Азовского моря – были перехвачены 249 украинских дронов. В петербургском аэропорту Пулково из-за происходящего вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов: десять рейсов были задержаны, еще семь отменены.