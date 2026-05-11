EfTEN United Property Fund выплатит своим пайщикам более миллиона евро

В широко диверсифицированном фонде инвестиционные решения принимают в том числе Вильяр Аракас и Тыну Уусталу.
Foto: Andras Kralla
На один пай инвесторам выплатят 42,676 евроцента, что, исходя из последней цены закрытия фонда, соответствует доходности 4,4%. Это первая выплата фонда в 2026 году. С момента листинга фонда на Таллиннской бирже в мае 2022 года инвесторам теперь будет выплачено в общей сложности 1,83 евро на пай.
Финансируемая фондом EfTEN United Property Fund компания Invego договорилась с Coop Pank об изменении условий кредитного соглашения, касающегося проекта Uus-Järveküla, что позволит фонду сделать инвесторам крупнейшую на сегодняшний день выплату.
