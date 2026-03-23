Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,59%312,69
  • OMX Riga−0,55%891,31
  • OMX Tallinn−0,62%2 065,82
  • OMX Vilnius−0,56%1 361,71
  • S&P 5001,84%6 626,4
  • DOW 302,01%46 494,16
  • Nasdaq 2,07%22 096,79
  • FTSE 1000,7%9 987,63
  • Nikkei 225−3,48%51 515,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%95,17
  • OMX Baltic−0,59%312,69
  • OMX Riga−0,55%891,31
  • OMX Tallinn−0,62%2 065,82
  • OMX Vilnius−0,56%1 361,71
  • S&P 5001,84%6 626,4
  • DOW 302,01%46 494,16
  • Nasdaq 2,07%22 096,79
  • FTSE 1000,7%9 987,63
  • Nikkei 225−3,48%51 515,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%95,17
  • 23.03.26, 14:17

Трамп распорядился на пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана

США на пять дней отложат удары по иранским электростанциям и другим объектам энергетической инфраструктуры. Такое распоряжение Пентагону дал президент страны Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
В понедельник, 23 марта, Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что принял это решение после двух дней «очень удачных и продуктивных переговоров» между Вашингтоном и Тегераном, которые, по его словам, касались «полного и окончательного урегулирования» противостояния на Ближнем Востоке, передает DW.
«Исходя из духа и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение всей недели, я дал распоряжение военному министерству отложить любые и все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период при условии успеха предстоящих встреч и обсуждений», – написал президент Соединенных Штатов.
Иранская сторона новое заявление Дональда Трампа пока не комментировала.

Днем ранее Трамп поставил Ирану ультиматум и потребовал от Исламской Республики в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив. В противном случае, как заявил президент США, Вашингтон «нанесет удар и уничтожит различные электростанции этой страны, начиная с самой крупной».
Иранская армия, в свою очередь, заявила, что в случае ударов по электростанциям «все энергетические, ИТ- и опреснительные объекты США» в регионе «станут мишенями».
Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. После этого Тегеран, среди прочего, фактически закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа. Это привело к резкому росту мировых цен на энергоресурсы.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Еще днем ранее президент США Дональд Трамп говорил о завершении войны в Иране.
  • 22.03.26, 14:29
Трамп угрожает ударом по иранским электростанциям
Президент США Дональд Трамп.
  • 21.03.26, 11:32
Трамп заявил о возможном сокращении военной операции США против Ирана
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
  • 17.03.26, 17:00
Цахкна в Иерусалиме: у нас есть возможности помочь США, если поступит такая просьба
Последствия происходящего на газовом рынке вот-вот почувствуют и потребители газа в Эстонии, сказал Марко Алликсон из Baltic Energy Partners.
  • 19.03.26, 17:03
Высокая цена на газ вскоре дойдет до Эстонии. Ждать быстрого снижения не стоит
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.03.26, 06:00
Вонь отечества: как бензин из эстонского сланца помогал сдерживать цены на заправках
2
Подсказка
  • 20.03.26, 16:31
Финляндия отменяет налоговые льготы, но открывает двери иностранным специалистам
3
Mнения
  • 22.03.26, 10:45
Расмус Раск: Горхолл не нужно сносить, его нужно превратить в экономический двигатель Таллинна
4
Новости
  • 20.03.26, 18:35
Топ-менеджер, ограбивший работодателя на сотни тысяч, пытается уйти от наказания
5
Новости
  • 20.03.26, 17:19
Рынок недвижимости трясет от отставок боссов, а один бесполезный бизнес не дает покоя
6
Новости
  • 22.03.26, 13:59
Торговцы бьют тревогу: кражи становятся дороже и агрессивнее

Последние новости

Новости
  • 23.03.26, 16:06
Цахкна: действия Венгрии угрожают безопасности Европейского Союза
  • KM
Content Marketing
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро
Новости
  • 23.03.26, 14:48
Крупнейший нефтепорт России на Балтике попал под удар дронов
Новости
  • 23.03.26, 14:17
Трамп распорядился на пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
Mнения
  • 23.03.26, 12:56
Андрес Каарманн: кто несет ответственность за безработицу среди людей с высшим образованием?
Mнения
  • 23.03.26, 12:40
Глава логистической компании: насколько обоснован рост цен на перевозки?
Какую часть роста можно списать на стоимость нефти?
Эпицентр
  • 23.03.26, 12:33
Эстонский деревообработчик обвиняет Stora Enso в сделке, наносящей ущерб интересам акционеров

Сейчас в фокусе

Раньше кражи скорее связывали с группами риска, но теперь их могут совершать и совершенно неожиданные люди. Фото иллюстративное.
Новости
  • 22.03.26, 13:59
Торговцы бьют тревогу: кражи становятся дороже и агрессивнее
Мартин Кирсберг утверждает, что отдал Electrolux свои лучшие годы: «А взамен она забрала у меня здоровье и семью — и подала на меня в суд».
Новости
  • 20.03.26, 18:35
Топ-менеджер, ограбивший работодателя на сотни тысяч, пытается уйти от наказания
Яанус Лаугус, возглавлявший Uus Maa с 1997 года, выбрал себе преемником молодого и амбициозного Арго Пилессона.
Новости
  • 20.03.26, 17:19
Рынок недвижимости трясет от отставок боссов, а один бесполезный бизнес не дает покоя
Предприниматель и член Таллиннского городского собрания (фракция СДПЭ) Расмус Раск видит в Горхолле возможность создать многофункциональный конференц-, выставочный и событийный центр.
Mнения
  • 22.03.26, 10:45
Расмус Раск: Горхолл не нужно сносить, его нужно превратить в экономический двигатель Таллинна
Нынешняя геополитическая ситуация и рост цен на энергию напоминают управляющему фондом LHV Кайусу Кийврамеэсу COVID наоборот: если во время пандемии исчез спрос, то сейчас спрос сохраняется, а исчезло как раз предложение.
Биржа
  • 22.03.26, 12:30
Управляющий фондом: на рынке рисков, как у лука слоев, но инвесторы все равно действуют по старым шаблонам
Таллиннский аэропорт, фото иллюстративное.
Новости
  • 21.03.26, 15:30
Из-за неуправляемого дрона в Таллинне временно приостановили прием рейсов
Команды, которые игнорируют вайбкодинг, упускают возможность быстрее учиться через эксперименты, сказал Тоомас Полли.
Новости
  • 22.03.26, 15:14
Не медлительность, а неверный продукт: в Elisa предупредили о главной ошибке при внедрении ИИ
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026