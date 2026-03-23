Назад 23.03.26, 14:17 Трамп распорядился на пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана США на пять дней отложат удары по иранским электростанциям и другим объектам энергетической инфраструктуры. Такое распоряжение Пентагону дал президент страны Дональд Трамп.

В понедельник, 23 марта, Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что принял это решение после двух дней «очень удачных и продуктивных переговоров» между Вашингтоном и Тегераном, которые, по его словам, касались «полного и окончательного урегулирования» противостояния на Ближнем Востоке, передает DW.

«Исходя из духа и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение всей недели, я дал распоряжение военному министерству отложить любые и все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период при условии успеха предстоящих встреч и обсуждений», – написал президент Соединенных Штатов.

Иранская сторона новое заявление Дональда Трампа пока не комментировала.

Днем ранее Трамп поставил Ирану ультиматум и потребовал от Исламской Республики в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив. В противном случае, как заявил президент США, Вашингтон «нанесет удар и уничтожит различные электростанции этой страны, начиная с самой крупной».

Иранская армия, в свою очередь, заявила, что в случае ударов по электростанциям «все энергетические, ИТ- и опреснительные объекты США» в регионе «станут мишенями».

Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. После этого Тегеран, среди прочего, фактически закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа. Это привело к резкому росту мировых цен на энергоресурсы.