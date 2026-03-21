Назад 21.03.26, 11:32 Трамп заявил о возможном сокращении военной операции США против Ирана США близки к достижению поставленных целей в войне с Ираном и рассматривают возможность свернуть масштабные военные операции на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу, 20 марта, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

По его словам, американские военные «очень близки к достижению» своих целей. Среди этих целей Трамп назвал уничтожение ракетного потенциала Ирана, пусковых установок и связанной с ними инфраструктуры, а также оборонно-промышленной базы страны. Кроме того, он упомянул ликвидацию иранских военно-морских и военно-воздушных сил, «включая зенитное вооружение», обеспечение безъядерного статуса Исламской Республики и защиту союзников США на Ближнем Востоке, в том числе Израиля, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и других стран, передает DW

В том же сообщении Трамп высказался об Ормузском проливе, который, как он утверждает, Иран блокирует с начала войны. По мнению президента США, пролив «должен будет охраняться и контролироваться, при необходимости, другими странами, которые им пользуются», а не Соединенными Штатами. Он добавил: «Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по Ормузу, но это не должно быть необходимо, как только угроза со стороны Ирана будет устранена». По словам Трампа, для этих стран такая операция была бы несложной.

За несколько часов до этого Трамп также раскритиковал союзников по НАТО. Он назвал альянс без участия США «бумажным тигром» и заявил, что партнеры Вашингтона «жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать открыть Ормузский пролив», несмотря на, как он считает, «низкие риски».

При этом ранее в тот же день, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что не поддерживает идею прекращения огня с Ираном. По его словам, у Тегерана «нет ни флота, ни ВВС, ни какой-либо техники». Он также сказал: «Мы могли бы вести переговоры, но я не хочу объявлять перемирие». Объясняя эту позицию, президент США добавил, что перемирие не объявляют в момент, когда, по его выражению, «буквально уничтожают противника».