  • OMX Baltic0,01%312,71
  • OMX Riga−0,41%887,65
  • OMX Tallinn−0,05%2 064,7
  • OMX Vilnius0,06%1 362,58
  • S&P 500−0,37%6 556,41
  • DOW 30−0,11%46 159,27
  • Nasdaq −0,95%21 738,72
  • FTSE 1000,72%9 965,16
  • Nikkei 2251,43%52 252,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,09
  • 24.03.26, 16:27

Лиги: Эстония не может позволить себе снижение НСО на продукты

Министр финансов Юрген Лиги заявил, что снижение налога с оборота на продукты питания было бы для Эстонии слишком дорогим и неэффективным шагом. По его словам, в нынешней бюджетной ситуации страна не может позволить себе такую меру, даже несмотря на сильное общественное ожидание.
Министр финансов Юрген Лиги.
  • Министр финансов Юрген Лиги.
  • Foto: Liis Treimann
В передаче Terevisioon Лиги подтвердил свою прежнюю позицию и назвал снижение НСО на продукты «глупым решением». Он пояснил, что у Эстонии нет для этого бюджетного пространства, поскольку дефицит уже находится на максимально допустимом уровне. По словам министра, объем налога с оборота на продукты составляет около 500 миллионов евро, и взять эти деньги госбюджету просто неоткуда.
По оценке Лиги, такая мера принесла бы больше выгоды тем, кто и так тратит на продукты больше. Он указал, что расходы на еду у разных групп населения различаются в разы, а значит, поддержка через снижение НСО распределялась бы неравномерно. Поэтому, считает министр, если государство и хочет поддержать потребителей, оно должно искать более точечные решения, а не субсидировать базовое потребление за счет сотен миллионов евро из бюджета.
Похожие статьи

Налоговые ставки в 2026 году
  • 06.01.26, 17:38
Налоговые ставки в 2026 году
Фото иллюстративное.
  • 03.09.25, 14:04
Опрос: жители Эстонии все острее ощущают рост цен на продукты
Французский ресторан, проработавший более пяти лет в Кадриорге на улице Рудольфа Тобиаса, закроется в марте.
  • 20.02.26, 08:33
Горькая реальность ресторанного бизнеса: даже признанные и увенчанные закрываются
Для того чтобы дела у эстонской пищевой промышленности пошли лучше, потребитель должен снова начать отдавать предпочтение местным продуктам, считает Сирье Потисепп.
  • 17.01.26, 12:13
Сирье Потисепп: исчезновение «налогового горба» даст лишь краткосрочный психологический эффект
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 23.03.26, 06:00
Командированный в Финляндию эстонский строитель выиграл трудовой спор на 10 000 с лишним евро
2
Новости
  • 20.03.26, 06:00
Вонь отечества: как бензин из эстонского сланца помогал сдерживать цены на заправках
3
Mнения
  • 22.03.26, 10:45
Расмус Раск: Горхолл не нужно сносить, его нужно превратить в экономический двигатель Таллинна
4
Новости
  • 22.03.26, 13:59
Торговцы бьют тревогу: кражи становятся дороже и агрессивнее
5
Подсказка
  • 20.03.26, 16:31
Финляндия отменяет налоговые льготы, но открывает двери иностранным специалистам
6
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле

Последние новости

Новости
  • 24.03.26, 18:42
«Нептун был к нам милостив». Мировая напряженность привела первых в этом году круизных туристов в Таллинн необычно рано
Новости
  • 24.03.26, 18:00
Ленно Уускюла о растущем Euribor: центробанк должен наконец заговорить
Новости
  • 24.03.26, 17:19
Рынок недвижимости в спальных районах Таллинна: где квартиры продаются быстрее всего?
Новости
  • 24.03.26, 16:27
Лиги: Эстония не может позволить себе снижение НСО на продукты
Новости
  • 24.03.26, 16:03
Суд не удовлетворил жалобу Тартуского КСО по делу о санации
Новости
  • 24.03.26, 14:45
Capital Mill планирует построить в центре Таллинна четыре новых небоскреба
Новости
  • 24.03.26, 14:23
Оборот производителя материалов Андреса Сонна вырос почти на 20%
Новости
  • 24.03.26, 13:44
Шестимесячный Euribor поднялся до максимума за последний год

Сейчас в фокусе

Прежде чем направлять работника в командировку, работодателю следует ознакомился с минимальными требованиями, действующими в стране назначения. Фото иллюстративное.
Подсказка
  • 23.03.26, 06:00
Командированный в Финляндию эстонский строитель выиграл трудовой спор на 10 000 с лишним евро
Раньше кражи скорее связывали с группами риска, но теперь их могут совершать и совершенно неожиданные люди. Фото иллюстративное.
Новости
  • 22.03.26, 13:59
Торговцы бьют тревогу: кражи становятся дороже и агрессивнее
«Теплоснабжение – это не просто трубы, котлы и расчеты. Это часть повседневной жизни людей, их уверенность в завтрашнем дне и благополучие», – пишет Вольдемар Неллис.
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
Прошлая неделя стала для золота худшей за последние 43 года. Падение продолжилось и в начале новой недели, когда рано утром в понедельник цена золота рухнула почти на 10%.
Биржа
  • 23.03.26, 10:45
Цена на золото рухнула почти на 10%
Отказали в покупке лесопилки даже несмотря на то, что была предложена самая высокая цена. Компанию Stora Enso обвиняют в заключении сделки, невыгодной акционерам.
Эпицентр
  • 23.03.26, 12:33
Эстонский деревообработчик обвиняет Stora Enso в сделке, наносящей ущерб интересам акционеров
Вместо сложных конструкций нам порой нужно и простое здравое мышление, считает Андрес Каарманн.
Mнения
  • 23.03.26, 12:56
Андрес Каарманн: кто несет ответственность за безработицу среди людей с высшим образованием?
Мартин Кирсберг утверждает, что отдал Electrolux свои лучшие годы: «А взамен она забрала у меня здоровье и семью — и подала на меня в суд».
Новости
  • 20.03.26, 18:35
Топ-менеджер, ограбивший работодателя на сотни тысяч, пытается уйти от наказания
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
Content Marketing
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

