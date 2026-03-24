Назад 24.03.26, 16:27 Лиги: Эстония не может позволить себе снижение НСО на продукты Министр финансов Юрген Лиги заявил, что снижение налога с оборота на продукты питания было бы для Эстонии слишком дорогим и неэффективным шагом. По его словам, в нынешней бюджетной ситуации страна не может позволить себе такую меру, даже несмотря на сильное общественное ожидание.

Министр финансов Юрген Лиги.

Foto: Liis Treimann

передаче Terevisioon Лиги подтвердил свою прежнюю позицию и назвал снижение НСО на продукты «глупым решением». Он пояснил, что у Эстонии нет для этого бюджетного пространства, поскольку дефицит уже находится на максимально допустимом уровне. По словам министра, объем налога с оборота на продукты составляет около 500 миллионов евро, и взять эти деньги госбюджету просто неоткуда.

По оценке Лиги, такая мера принесла бы больше выгоды тем, кто и так тратит на продукты больше. Он указал, что расходы на еду у разных групп населения различаются в разы, а значит, поддержка через снижение НСО распределялась бы неравномерно. Поэтому, считает министр, если государство и хочет поддержать потребителей, оно должно искать более точечные решения, а не субсидировать базовое потребление за счет сотен миллионов евро из бюджета.