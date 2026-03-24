Назад 24.03.26, 17:19 Рынок недвижимости в спальных районах Таллинна: где квартиры продаются быстрее всего? Рынки недвижимости в спальных районах Таллинна существенно отличаются друг от друга как по скорости заключения сделок, так и по их объему и уровню цен – об этом свидетельствуют данные статистической среды Kinnisvara24 и Земельно-пространственного департамента. Если в Ласнамяэ покупатель на квартиру находится в среднем за 30 дней, то в Мустамяэ процесс продажи занимает 48 дней, а в Хааберсти – 100 дней.

Ласнамяэ, фото иллюстративное.

Ласнамяэ выделяется среди других спальных районов прежде всего большим объемом сделок. За первые два месяца года там было заключено 21% всех сделок по продаже квартир в Таллинне. Только в феврале в Ласнамяэ было совершено 146 сделок купли-продажи – это почти вдвое больше, чем в Хааберсти. За последние 12 месяцев там было заключено в общей сложности около 2000 сделок. Цены также на подъеме: в 2025 году средняя цена продажи квартир в Ласнамяэ выросла на 4,8%, что стало наибольшим ростом среди всех районов Таллинна.

«В Ласнамяэ спрос на доступное жилье стабильно высок, а сделки заключаются быстро. Разница между ценой предложения и фактической ценой сделки составляет лишь 17%. Это свидетельствует о том, что ожидания продавцов и готовность покупателей хорошо сбалансированы», – пояснил генеральный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

За различиями во многом стоит структура предложения. Если в Хааберсти и Мустамяэ новостройки составляют более трети всех предложений по продаже квартир на Kinnisvara24, то в Ласнамяэ их доля составляет лишь 12%. Рынок Ласнамяэ состоит преимущественно из квартир вторичного рынка, где ценовые ожидания продавцов и покупателей ближе друг к другу.

В Хааберсти продажа квартиры занимает больше всего времени, и разница между ценой предложения и ценой сделки среди трех районов наибольшая – она достигает почти трети. Это отчасти объясняется тем, что среди предложений много новостроек, тогда как сделки заключаются преимущественно с квартирами вторичного рынка. Хааберсти также был одним из немногих районов Таллинна, где в прошлом году количество сделок с квартирами оказалось ниже, чем годом ранее.

«В Хааберсти высокая доля новостроек удерживает цены предложения на высоком уровне», – пояснил Уйбомяэ.

Рынок Мустамяэ является самым стабильным из трех районов. За первые два месяца года там было совершено 15% всех сделок с квартирами в Таллинне, что ставит Мустамяэ на третье место по количеству сделок – после Ласнамяэ и центра города. Уровень цен приближается к показателям Хааберсти – медианная цена сделок выросла за год на 15%, достигнув 2716 евро за квадратный метр.

В феврале в Мустамяэ было совершено 110 сделок с квартирами, тогда как в Хааберсти – 79. Мустамяэ выделяется также сильным рынком аренды: объявления об аренде составляют треть всех объявлений Kinnisvara24 по Мустамяэ.