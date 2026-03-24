Зарегистрированная безработица снижается третью неделю подряд

Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии продолжает снижаться третью неделю подряд.
По данным Кассы по безработице, по состоянию на 22 марта в стране было зарегистрировано 45 001 безработное лицо, что примерно на 500 человек меньше, чем неделей ранее. Показатель зарегистрированной безработицы за неделю снизился с 6,5% до 6,4%.
Самый высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа. Там он за неделю сократился с 11,4% до 11,3%. Всего в регионе зарегистрированы 6799 безработных, из которых более 3000 — жители Нарвы.
В Харьюмаа уровень зарегистрированной безработицы также снизился — с 6% до 5,9%. Всего в уезде зарегистрированы 20 993 безработных, большинство из них — жители Таллинна.
Наиболее благоприятная ситуация на рынке труда сохраняется на Хийумаа, где уровень зарегистрированной безработицы составляет 3,6%.
