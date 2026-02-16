Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,13%317,54
  • OMX Riga0,28%908,88
  • OMX Tallinn−0,25%2 073,34
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,15%10 462,32
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,15
  • OMX Baltic−0,13%317,54
  • OMX Riga0,28%908,88
  • OMX Tallinn−0,25%2 073,34
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,15%10 462,32
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,15
  • 16.02.26, 10:40

Рынок труда в 2025 году: безработица среди молодежи и мужчин выросла, среди женщин – сократилась

По данным Департамента статистики, уровень безработицы в 2025 году составил 7,5%, уровень трудовой занятости — 68,5% а уровень участия в рабочей силе — 74,1%.
Число занятых увеличилось в Харюьмаа за пределами Таллинна, в Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа. Фото иллюстративное.
  • Число занятых увеличилось в Харюьмаа за пределами Таллинна, в Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа. Фото иллюстративное.
  • Foto: Raul Mee
Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что уровень безработицы, показывающий долю безработных от общей рабочей силы, в 2025 году был лишь на 0,1 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Среднее число безработных в прошлом году составило 56 200 человек, что на 900 меньше, чем в 2024 году.
По словам Васильевой, динамика по полу была разнонаправленной: «Безработица среди женщин сократилась, среди мужчин — выросла». Если в 2024 году уровень безработицы среди женщин составлял 7,5%, то в 2025 году он снизился до 6,6%. При этом безработица среди мужчин за год увеличилась на 0,7 процентных пункта, а среднее значение показателя за 2025 год достигло 8,3%.
Аналитик также отметила, что заметнее всего безработица выросла среди молодых мужчин в возрасте 15–24 лет, что отразилось и на общей безработице молодежи. Средний уровень безработицы молодежи за год составил 20,7% — на 1,6 процентных пункта выше, чем в 2024 году. Уровень безработицы молодых мужчин достиг 22,5%, что на 3,6 процентных пункта выше, чем годом ранее. Уровень безработицы молодых женщин составил 18,8% и в годовом сравнении был на 0,5 процентных пункта ниже.

Статья продолжается после рекламы

  • Foto: Департамент статистики
В других возрастных группах, по оценке Васильевой, показатели безработицы в годовом сравнении оставались скорее стабильными или снижались. Она добавила, что уровень безработицы среди жителей в возрасте 50–74 лет составил 5,7% и по сравнению с предыдущим годом не изменился, а среди жителей 25–49 лет — 6,7%, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем годом ранее. При этом, как подчеркнула аналитик, и в этих возрастных группах прослеживалась та же тенденция: рост безработицы мужчин и снижение безработицы женщин.
Среди безработных, как следует из данных, сократилось число тех, кто оставался без работы короткое время — менее шести месяцев, тогда как количество безработных в течение 6–11 месяцев несколько увеличилось. Число тех, кто не имел работы на протяжении года или более, оставалось стабильным. Васильева обратила внимание на изменения в самооценке финансового положения безработных: «за последние пару лет их оценка способности справляться в финансовом плане снижается». Если в 2022 году примерно каждый четвертый безработный (25,2%) считал, что не справляется или скорее всего не справится в финансовом плане, то к 2025 году так считало уже около трети (31,7%).
Параллельно изменению безработицы, по данным Департамента статистики, снизился уровень трудовой занятости. Среднее число занятых в 2025 году составило 693 100 человек, что на 5500 меньше, чем годом ранее. Уровень трудовой занятости (68,5%) оказался на 0,4 процентных пункта ниже, чем в 2024 году, при этом снижение среди мужчин и женщин было равномерным.
Васильева пояснила, что по возрастным группам и полу наблюдались отличия. Среди молодежи 15–24 лет снизился уровень трудовой занятости женщин: при 34,3% он был на 3,1 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Уровень трудовой занятости молодых мужчин, как отмечается, оставался скорее стабильным. «Уровень трудовой занятости мужчин в возрасте 25–49 лет в 2025 году составил 87,2% и снизился на 1,2 процентных пункта», — отметила аналитик. «В то же время среди женщин тот же показатель в прошлом году составил 84,1% и был на 1,1 процентных пункта выше, чем в позапрошлом году», — добавила она. Среди населения 50–74 лет в 2025 году также наблюдалось снижение участия женщин в трудовой занятости.
По сферам деятельности в 2025 году занятость в абсолютных числах сократилась больше всего в обрабатывающей промышленности, образовании и строительстве. Одновременно число занятых увеличилось в сферах транспорта и складского хозяйства, административной деятельности и дополнительных услуг в этой области, а также услуг по проживанию и питанию.
Региональные различия, по данным статистики, проявились в том, что число занятых сократилось в Валгамаа, Вильяндимаа, Пыльвамаа и Ляэнемаа. Число занятых увеличилось в Харюьмаа за пределами Таллинна, в Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа
Уровень участия в рабочей силе, отражающий активность населения трудоспособного возраста на рынке труда, в 2025 году составил 74,1% и по сравнению с 2024 годом снизился на 0,5 процентных пункта. На столько же выросла доля экономически неактивного населения. Васильева связала это с тем, что в 2025 году, помимо сокращения населения трудоспособного возраста, наблюдалось также уменьшение дополнительной рабочей силы.
Сокращение рабочей силы произошло за счет женщин: их уровень участия в рабочей силе снизился, а экономическая неактивность выросла по сравнению с предыдущим годом на 1,1 процентных пункта. При этом уровень участия мужчин в рабочей силе за год увеличился на 0,2 процентных пункта. «Уровень трудовой занятости снизился равномерно как среди мужчин, так и женщин, однако мужчины оставались активными на рынке труда и становились скорее безработными, в то время как женщины становились неактивными», — сказала аналитик.
Показатели рынка труда четвертого квартала 2025 года, как отмечается, в целом следовали тенденциям, схожим с годовыми изменениями. Квартальный уровень безработицы составил 6,4% и был на 1 процентный пункт ниже, чем в четвертом квартале 2024 года. Уровень трудовой занятости (68,1%) по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года был на 0,4 процентных пункта ниже, уровень участия в рабочей силе (72,7%) — на 1,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Андрей Деменков.
  • 05.12.25, 08:42
Средний класс без уверенности: Эстония теряет не деньги, а чувство опоры
Каждый пятый иммигрант в Финляндии не имеет работы.
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
Новый год в экономике сто лет назад: на что жаловались и надеялись жители Эстонии
  • 31.12.25, 07:00
Новый год в экономике сто лет назад: на что жаловались и надеялись жители Эстонии
Дмитрий Куликов.
  • 29.12.25, 11:00
Иммунитет от кризиса: конца света не будет
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
На рынок труда Финляндии в некоторой степени влияют и эстонцы. На фото – президент Финляндии Александр Стубб, который прошлым летом совершил трехдневный визит в Эстонию.
  • 23.12.25, 13:40
Безработица в Финляндии выросла до максимума за десятилетия

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
2
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
3
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
4
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
5
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
6
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд

Последние новости

Новости
  • 16.02.26, 11:45
Крупнейший в Эстонии солнечный парк Evecon получил солидные инвестиции
Новости
  • 16.02.26, 10:40
Рынок труда в 2025 году: безработица среди молодежи и мужчин выросла, среди женщин – сократилась
Новости
  • 16.02.26, 09:50
Инфляция в Эстонии в январе ускорилась
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Биржа
  • 16.02.26, 09:16
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Биржа
  • 16.02.26, 08:55
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег

Сейчас в фокусе

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 15.02.26, 13:36
Маркус Виллиг о будущем Bolt: мы достигли лишь 1% от того, к чему стремимся
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Человек на фото не настоящий и точно не был членом правления ни одной компании. Это созданный искусственным интеллектом портрет статистически среднего руководителя, который в прошлом году ушел с должности. Назовем его Дмитрием.
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026