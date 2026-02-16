Назад 16.02.26, 10:40 Рынок труда в 2025 году: безработица среди молодежи и мужчин выросла, среди женщин – сократилась По данным Департамента статистики, уровень безработицы в 2025 году составил 7,5%, уровень трудовой занятости — 68,5% а уровень участия в рабочей силе — 74,1%.

Число занятых увеличилось в Харюьмаа за пределами Таллинна, в Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа. Фото иллюстративное.

Foto: Raul Mee

Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что уровень безработицы, показывающий долю безработных от общей рабочей силы, в 2025 году был лишь на 0,1 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Среднее число безработных в прошлом году составило 56 200 человек, что на 900 меньше, чем в 2024 году.

По словам Васильевой, динамика по полу была разнонаправленной: «Безработица среди женщин сократилась, среди мужчин — выросла». Если в 2024 году уровень безработицы среди женщин составлял 7,5%, то в 2025 году он снизился до 6,6%. При этом безработица среди мужчин за год увеличилась на 0,7 процентных пункта, а среднее значение показателя за 2025 год достигло 8,3%.

Аналитик также отметила, что заметнее всего безработица выросла среди молодых мужчин в возрасте 15–24 лет, что отразилось и на общей безработице молодежи. Средний уровень безработицы молодежи за год составил 20,7% — на 1,6 процентных пункта выше, чем в 2024 году. Уровень безработицы молодых мужчин достиг 22,5%, что на 3,6 процентных пункта выше, чем годом ранее. Уровень безработицы молодых женщин составил 18,8% и в годовом сравнении был на 0,5 процентных пункта ниже.

Foto: Департамент статистики

В других возрастных группах, по оценке Васильевой, показатели безработицы в годовом сравнении оставались скорее стабильными или снижались. Она добавила, что уровень безработицы среди жителей в возрасте 50–74 лет составил 5,7% и по сравнению с предыдущим годом не изменился, а среди жителей 25–49 лет — 6,7%, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем годом ранее. При этом, как подчеркнула аналитик, и в этих возрастных группах прослеживалась та же тенденция: рост безработицы мужчин и снижение безработицы женщин.

Среди безработных, как следует из данных, сократилось число тех, кто оставался без работы короткое время — менее шести месяцев, тогда как количество безработных в течение 6–11 месяцев несколько увеличилось. Число тех, кто не имел работы на протяжении года или более, оставалось стабильным. Васильева обратила внимание на изменения в самооценке финансового положения безработных: «за последние пару лет их оценка способности справляться в финансовом плане снижается». Если в 2022 году примерно каждый четвертый безработный (25,2%) считал, что не справляется или скорее всего не справится в финансовом плане, то к 2025 году так считало уже около трети (31,7%).

Параллельно изменению безработицы, по данным Департамента статистики, снизился уровень трудовой занятости. Среднее число занятых в 2025 году составило 693 100 человек, что на 5500 меньше, чем годом ранее. Уровень трудовой занятости (68,5%) оказался на 0,4 процентных пункта ниже, чем в 2024 году, при этом снижение среди мужчин и женщин было равномерным.

Васильева пояснила, что по возрастным группам и полу наблюдались отличия. Среди молодежи 15–24 лет снизился уровень трудовой занятости женщин: при 34,3% он был на 3,1 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Уровень трудовой занятости молодых мужчин, как отмечается, оставался скорее стабильным. «Уровень трудовой занятости мужчин в возрасте 25–49 лет в 2025 году составил 87,2% и снизился на 1,2 процентных пункта», — отметила аналитик. «В то же время среди женщин тот же показатель в прошлом году составил 84,1% и был на 1,1 процентных пункта выше, чем в позапрошлом году», — добавила она. Среди населения 50–74 лет в 2025 году также наблюдалось снижение участия женщин в трудовой занятости.

По сферам деятельности в 2025 году занятость в абсолютных числах сократилась больше всего в обрабатывающей промышленности, образовании и строительстве. Одновременно число занятых увеличилось в сферах транспорта и складского хозяйства, административной деятельности и дополнительных услуг в этой области, а также услуг по проживанию и питанию.

Региональные различия, по данным статистики, проявились в том, что число занятых сократилось в Валгамаа, Вильяндимаа, Пыльвамаа и Ляэнемаа. Число занятых увеличилось в Харюьмаа за пределами Таллинна, в Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа

Уровень участия в рабочей силе, отражающий активность населения трудоспособного возраста на рынке труда, в 2025 году составил 74,1% и по сравнению с 2024 годом снизился на 0,5 процентных пункта. На столько же выросла доля экономически неактивного населения. Васильева связала это с тем, что в 2025 году, помимо сокращения населения трудоспособного возраста, наблюдалось также уменьшение дополнительной рабочей силы.

Сокращение рабочей силы произошло за счет женщин: их уровень участия в рабочей силе снизился, а экономическая неактивность выросла по сравнению с предыдущим годом на 1,1 процентных пункта. При этом уровень участия мужчин в рабочей силе за год увеличился на 0,2 процентных пункта. «Уровень трудовой занятости снизился равномерно как среди мужчин, так и женщин, однако мужчины оставались активными на рынке труда и становились скорее безработными, в то время как женщины становились неактивными», — сказала аналитик.

Показатели рынка труда четвертого квартала 2025 года, как отмечается, в целом следовали тенденциям, схожим с годовыми изменениями. Квартальный уровень безработицы составил 6,4% и был на 1 процентный пункт ниже, чем в четвертом квартале 2024 года. Уровень трудовой занятости (68,1%) по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года был на 0,4 процентных пункта ниже, уровень участия в рабочей силе (72,7%) — на 1,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее.