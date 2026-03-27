Назад 27.03.26, 19:03 Sunly застраховала все солнечные парки от ущерба, связанного с дронами Солнечные парки разработчика возобновляемой энергии Sunly застрахованы от ущерба, связанного с дронами. По данным компании, речь идет о международном стандартном страховом покрытии.

Солнечный парк Sunly в Польше.

В свете инцидента с дроном, произошедшего на этой неделе на электростанции Аувере, руководитель Sunly по связям с регуляторами Пеэтер Раудсик отметил, что в отличие от традиционной энергетики производство энергии из возобновляемых источников носит распределенный характер, и война России против Украины показала, что даже частично поврежденные солнечные и ветряные парки могут быстро возобновить работу после атак.