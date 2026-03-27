В Ласнамяэ горел завод по производству химикатов Wolf Group

Производящая монтажную пену эстонская Wolf Group продолжает вести бизнес в России. Она отказалась подтвердить это журналистам ERR, но «Деловые ведомости» убедились, что обе ее «дочки» прекрасно себя чувствуют, называют войну «спецоперацией» и планируют активно развиваться по ту сторону Наровы и дальше.
Работающие на восточном рынке предприниматели находятся под определенным общественным давлением и выбрали разные линии поведения, некоторые даже повторяют штампы российской пропаганды, пишет соавтор медиапроекта «Два прибалтайца».
