27.03.26, 10:02 Жители Эстонии стали реже путешествовать В 2025 году жители Эстонии совершили 1,5 миллиона зарубежных поездок с ночевкой – это на 3% меньше, чем годом ранее. Число поездок по Эстонии с ночевкой сократилось еще заметнее: их было около 3,1 миллиона, что на 12% меньше, чем в 2024 году.

Иллюстративное фото.

Foto: Andras Kralla

Как отметила ведущий аналитик Департамента статистики Пирет Пукк, после роста активности в годы после пандемии в 2025 году число поездок снова стало более сдержанным. «В прошлом году поездок по стране с ночевкой по-прежнему было более чем в два раза больше, чем зарубежных поездок. По сравнению с 2024 годом число поездок по стране сокращалось во всех кварталах. Число зарубежных поездок первые три квартала сокращалось, однако в четвертом квартале вновь стало расти», – сказала Пукк. Она добавила, что, исходя из данных Таллиннского аэропорта, одной из причин этого можно считать заметный рост чартерных рейсов.

Более половины всех поездок в прошлом году были совершены с целью отдыха. На отдых пришлись 54% поездок по стране и 64% зарубежных поездок. Доля рабочих поездок составила 13% от поездок по Эстонии и 19% от зарубежных поездок. Остальные поездки были связаны с личными причинами, в том числе с посещением знакомых и родственников.

Основным направлением зарубежных поездок оставались страны Европейского Cоюза – на них пришлось 1,1 миллиона поездок, или 72% всех зарубежных поездок с ночевкой. «Самыми популярными направлениями зарубежных поездок по-прежнему были Финляндия (11%), Латвия (10%) и Испания (8%). Среди стран, не входящих в ЕС, больше всего путешествовали в Турцию (6%)», – отметила Пукк. При этом в прошлом году сократилось число поездок в Италию, Швецию и Литву.

Статья продолжается после рекламы

Среди внутренних направлений жители Эстонии чаще всего выбирали Харьюмаа, включая Таллинн, Тартумаа и Пярнумаа. За ними по популярности следовали Ида-Вирумаа и Сааремаа, а также Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа. «Из направлений по Эстонии предпочтение отдавали Харьюскому (в т.ч. Таллинну), Тартускому и Пярнускому уездам. Далее по популярности следовали Ида-Вируский и Саареский уезды, а также Ляэнеский, Ляэне-Вируский и Вильяндиский уезды», – сказала аналитик.

Поездки по Эстонии в основном были короткими и чаще всего длились всего несколько дней. По словам Пукк, 91% поездок по стране продолжались от одной до трех ночей, и только 9% были более длительными. Зарубежные поездки, напротив, обычно занимали больше времени: 37% длились 1-3 ночи, а 39% – от четырех до семи ночей. Доля поездок продолжительностью более семи ночей осталась на уровне 2024 года и составила 24%.

В зарубежных поездках жители Эстонии в основном пользовались платным размещением. На такие варианты пришлись 79% всех ночевок, то есть 7,5 миллиона ночей. Из них 4,9 миллиона ночей были проведены в отелях и других гостиничных объектах, еще около 2,5 миллиона – в прочих платных местах размещения. Число бесплатных ночевок в зарубежных поездках составило около 2 миллионов, и чаще всего это были остановки у знакомых или родственников.

Во внутренних поездках бесплатное размещение использовалось заметно чаще. Жители Эстонии ночевали у знакомых и родственников, а также в собственных местах отдыха. Всего в поездках по стране было около 3,6 миллиона бесплатных ночевок, что составило 58% от общего числа. Платное размещение использовалось для 2,6 миллиона ночевок, из которых 1,6 миллиона пришлись на отели и другие гостиничные объекты.

Средние расходы на зарубежную поездку с ночевкой в последние годы превышали 1000 евро. В 2025 году на одну такую поездку в среднем тратили 1118 евро – на 1% больше, чем годом ранее. Поездка по Эстонии с ночевкой обходилась в среднем в 163 евро, что на 12% меньше, чем в 2024 году. «Вероятно, расходы на поездки по стране сократились по той причине, что жители Эстонии стали больше экономить и искать более выгодные возможности для путешествий», – отметила Пукк.

В структуре расходов на зарубежные поездки 36% приходилось на транспорт, 30% – на размещение, 21% – на еду и напитки в кафе и ресторанах. Еще 13% составляли прочие траты, в том числе на развлечения и покупки. В поездках по Эстонии 25% расходов приходилось на транспорт, 30% – на размещение, 29% – на еду и напитки в кафе и ресторанах, а 15% – на другие расходы, включая развлечения и покупки.