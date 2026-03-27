Жители Эстонии стали реже путешествовать

В 2025 году жители Эстонии совершили 1,5 миллиона зарубежных поездок с ночевкой – это на 3% меньше, чем годом ранее. Число поездок по Эстонии с ночевкой сократилось еще заметнее: их было около 3,1 миллиона, что на 12% меньше, чем в 2024 году.
Как отметила ведущий аналитик Департамента статистики Пирет Пукк, после роста активности в годы после пандемии в 2025 году число поездок снова стало более сдержанным. «В прошлом году поездок по стране с ночевкой по-прежнему было более чем в два раза больше, чем зарубежных поездок. По сравнению с 2024 годом число поездок по стране сокращалось во всех кварталах. Число зарубежных поездок первые три квартала сокращалось, однако в четвертом квартале вновь стало расти», – сказала Пукк. Она добавила, что, исходя из данных Таллиннского аэропорта, одной из причин этого можно считать заметный рост чартерных рейсов.
Более половины всех поездок в прошлом году были совершены с целью отдыха. На отдых пришлись 54% поездок по стране и 64% зарубежных поездок. Доля рабочих поездок составила 13% от поездок по Эстонии и 19% от зарубежных поездок. Остальные поездки были связаны с личными причинами, в том числе с посещением знакомых и родственников.
Основным направлением зарубежных поездок оставались страны Европейского Cоюза – на них пришлось 1,1 миллиона поездок, или 72% всех зарубежных поездок с ночевкой. «Самыми популярными направлениями зарубежных поездок по-прежнему были Финляндия (11%), Латвия (10%) и Испания (8%). Среди стран, не входящих в ЕС, больше всего путешествовали в Турцию (6%)», – отметила Пукк. При этом в прошлом году сократилось число поездок в Италию, Швецию и Литву.

Среди внутренних направлений жители Эстонии чаще всего выбирали Харьюмаа, включая Таллинн, Тартумаа и Пярнумаа. За ними по популярности следовали Ида-Вирумаа и Сааремаа, а также Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа. «Из направлений по Эстонии предпочтение отдавали Харьюскому (в т.ч. Таллинну), Тартускому и Пярнускому уездам. Далее по популярности следовали Ида-Вируский и Саареский уезды, а также Ляэнеский, Ляэне-Вируский и Вильяндиский уезды», – сказала аналитик.
Поездки по Эстонии в основном были короткими и чаще всего длились всего несколько дней. По словам Пукк, 91% поездок по стране продолжались от одной до трех ночей, и только 9% были более длительными. Зарубежные поездки, напротив, обычно занимали больше времени: 37% длились 1-3 ночи, а 39% – от четырех до семи ночей. Доля поездок продолжительностью более семи ночей осталась на уровне 2024 года и составила 24%.
В зарубежных поездках жители Эстонии в основном пользовались платным размещением. На такие варианты пришлись 79% всех ночевок, то есть 7,5 миллиона ночей. Из них 4,9 миллиона ночей были проведены в отелях и других гостиничных объектах, еще около 2,5 миллиона – в прочих платных местах размещения. Число бесплатных ночевок в зарубежных поездках составило около 2 миллионов, и чаще всего это были остановки у знакомых или родственников.
Во внутренних поездках бесплатное размещение использовалось заметно чаще. Жители Эстонии ночевали у знакомых и родственников, а также в собственных местах отдыха. Всего в поездках по стране было около 3,6 миллиона бесплатных ночевок, что составило 58% от общего числа. Платное размещение использовалось для 2,6 миллиона ночевок, из которых 1,6 миллиона пришлись на отели и другие гостиничные объекты.
Средние расходы на зарубежную поездку с ночевкой в последние годы превышали 1000 евро. В 2025 году на одну такую поездку в среднем тратили 1118 евро – на 1% больше, чем годом ранее. Поездка по Эстонии с ночевкой обходилась в среднем в 163 евро, что на 12% меньше, чем в 2024 году. «Вероятно, расходы на поездки по стране сократились по той причине, что жители Эстонии стали больше экономить и искать более выгодные возможности для путешествий», – отметила Пукк.
В структуре расходов на зарубежные поездки 36% приходилось на транспорт, 30% – на размещение, 21% – на еду и напитки в кафе и ресторанах. Еще 13% составляли прочие траты, в том числе на развлечения и покупки. В поездках по Эстонии 25% расходов приходилось на транспорт, 30% – на размещение, 29% – на еду и напитки в кафе и ресторанах, а 15% – на другие расходы, включая развлечения и покупки.
Похожие статьи

Из зарубежных туристов 76% предпочло ночевать в Харьюском уезде, размещение в основном выбирали в Таллинне.
  • 09.01.26, 09:54
Иностранцы активнее приезжали в Эстонию, местный туризм не вырос
Число зарубежных туристов в августе выросло на 4%
  • 09.10.25, 09:51
Число зарубежных туристов в августе выросло на 4%
По данным Департамента статистики, в июне 2025 года стоимость проживания в Харьюмаа составляла 65 евро за ночь.
  • 08.08.25, 09:41
Число зарубежных туристов выросло, внутренних туристов стало меньше
Глава Forus Takso Тийт Изоп
  • KM
  • 25.03.26, 15:00
Глава Forus Takso: корпоративному клиенту, помимо приложения, нужно и персональное обслуживание

Самые читаемые

1
Новости
  • 25.03.26, 11:30
«В следующий раз прилетит 30 дронов. Не верите – спросите у Польши»
2
Новости
  • 25.03.26, 12:49
Эксперт по энергетике объяснил, что будет с энергосистемой Эстонии при массированной атаке дронов
3
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
4
Подсказка
  • 20.03.26, 16:31
Финляндия отменяет налоговые льготы, но открывает двери иностранным специалистам
5
Новости
  • 25.03.26, 08:59
Дрон, залетевший с территории России, врезался в трубу Аувереской электростанции
6
Биржа
  • 25.03.26, 16:54
Лыхмус: идея стать крупнейшим банком Эстонии, вероятно, была не самой удачной

Последние новости

Новости
  • 27.03.26, 10:02
Жители Эстонии стали реже путешествовать
Новости
  • 27.03.26, 06:00
На паром предшественницы Tallink пассажиров заманивали пивом
Новости
  • 26.03.26, 19:48
Новый руководитель Viru Keskus о планах расширения: в ход пойдет семизначная сумма
Mнения
  • 26.03.26, 18:59
Эрик Лаур: процентные расходы эстонских компаний – одни из самых высоких в Европе. Это системный выбор, а не неизбежность
Инвестор Тоомас
  • 26.03.26, 17:51
Инвестор Тоомас: на собрании LHV прозвучала мантра, священная для каждого акционера
Новости
  • 26.03.26, 17:08
Google и Meta обязали выплатить $6 млн по делу о зависимости от соцсетей
Новости
  • 26.03.26, 16:51
Тайное соглашение: аудиторов в Латвии подозревают в афере на 1,5 млн евро
Новости
  • 26.03.26, 16:13
Латвия на три месяца снижает акциз на дизель
Литва тоже рассматривает снижение акцизов

Сейчас в фокусе

По словам управляющего активами Luminor Privaatpangandus Калле Козе, инвестору важно смотреть не только на сигналы с рынка облигаций, но и на то, в каком направлении движутся фондовые рынки.
Биржа
  • 26.03.26, 13:20
Рынок облигаций бьет тревогу: ситуация начинает напоминать 2008 год
Документы в нотариальных бюро может переводить либо сам нотариус, либо присяжный переводчик.
Подсказка
  • 26.03.26, 06:00
Трудности перевода и заверения документов у нотариуса: что изменилось?
Рост налоговой задолженности Frog и подозрительные счета указывают на налоговое мошенничество, поэтому Союз электронной торговли исключил компанию из своих членов.
Новости
  • 26.03.26, 15:04
Скандальный интернет-магазин Frog исключили из Союза электронной торговли
Глава Barrus Мартти Корк заявил, что не думал о том, чтобы застраховать свою фирму от военных рисков. Однако намерен поднять этот вопрос при переговорах со страховщиком.
Эпицентр
  • 26.03.26, 13:48
Бизнес слабо застрахован от войны. «Дроны и так постоянно летают над нашей головой»
Джеймс Акуна считает, что Эстонии нужно сделать две вещи: 1) проконсультироваться с Украиной, 2) построить интегральную систему защиты от беспилотников.
Новости
  • 25.03.26, 11:30
«В следующий раз прилетит 30 дронов. Не верите – спросите у Польши»
Райн Лыхмус (в центре на фото) на собрании акционеров LHV Group подчеркнул цель по доходности капитала на уровне 20%.
Биржа
  • 25.03.26, 16:54
Лыхмус: идея стать крупнейшим банком Эстонии, вероятно, была не самой удачной
Старший партнер и присяжный адвокат Advokaadibüroo Tark Ааре Тарк.
Подсказка
  • 25.03.26, 17:39
Госсуд ужесточил требования к выплатам членам правления
Глава Forus Takso Тийт Изоп
  • KM
Content Marketing
  • 25.03.26, 15:00
Глава Forus Takso: корпоративному клиенту, помимо приложения, нужно и персональное обслуживание

