Нефть подорожала после атаки на танкер у берегов Дубая

Ормузский пролив отделяет на севере Иран, а на юге – Аравийский полуостров, оставаясь в последние недели одним из наиболее напряженных морских маршрутов, по которому танкеры и торговые суда не решаются выходить из Персидского залива из-за угроз Ирана.
Foto: Reuters/Scanpix
После атаки на находившемся в водах Дубая танкере возник пожар. Танкер был загружен нефтью, на борту находились 24 члена экипажа, однако никто не пострадал, сообщили местные СМИ. Также поступило сообщение, что к настоящему моменту пожар на танкере потушен.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Биржевые трейдеры активно скупают нефтяные опционы, делая ставку на то, что цена нефти Brent к концу апреля поднимется до исторического максимума, то есть как минимум до 150 долларов за баррель, сообщает Reuters.
Неудержимая эскалация и начавший трещать по швам финансовый рынок вынудили президента США Дональда Трампа сбавить тон. Крупные государства Ближнего Востока тем временем активно работали над деэскалацией, говорится в политическом анализе Bloomberg.
Рабочая одежда является неотъемлемой частью повседневной деятельности любого производственного и промышленного предприятия. В то же время уход за ней зачастую сопряжен с большим объемом невидимой работы. Чем больше сотрудников и чем выше текучесть кадров, тем сложнее становится система управления рабочей одеждой.