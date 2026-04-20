20.04.26, 10:07 Минфин меняет правила снятия денег из второй пенсионной ступени Министерство финансов готовит изменения в правилах снятия средств из второй пенсионной ступени. Планируется разрешить частичное снятие денег, но воспользоваться такой возможностью до пенсионного возраста можно будет только один раз. В министерстве считают, что это сделает систему более гибкой, однако банки предупреждают об обратном эффекте.

Сейчас человек, вышедший из второй ступени, может вернуться в нее только через десять лет. Государство хочет сократить этот срок до пяти лет. В то же время новый законопроект вводит другое ограничение: до пенсии деньги из второй ступени можно будет забрать только один раз. По мнению банков, это может отпугнуть людей от возвращения в систему, передает rus.err.ee.

Министр финансов Юрген Лиги считает такой подход оправданным. «Это не жесткость. На самом деле целью предыдущей радикальной реформы было ликвидировать систему», – заявил он, добавив, что одной первой пенсионной ступени недостаточно для достойной жизни в старости.

Законопроект также позволяет снимать деньги частично, и этот компромисс банки поддерживают. В минфине при этом напоминают, что досрочный вывод средств ослабляет возможности пенсионных фондов для долгосрочных инвестиций в экономику Эстонии.