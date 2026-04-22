Назад СТРОИТЕЛЬСТВО

22.04.26, 10:09 Строительные цены в Эстонии за год выросли на 2% В первом квартале 2026 года индекс цен на строительство в Эстонии вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,5% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Как сообщил Департамент статистики, наибольшее влияние на рост показателя оказало увеличение зарплат работников.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов на стройплощадке. Он включает три основные группы затрат – рабочую силу, строительную технику и стройматериалы. При его расчете учитываются четыре группы объектов: частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы рассчитывается на основе служебных зданий.

Ведущий аналитик Департамента статистики Юло Паулус сообщил, что в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом сильнее всего на рост индекса повлияли увеличение расходов на зарплаты работников и подорожание материалов. По его словам, вместе они обеспечили 89% от общего роста индекса. «Росту расходов на зарплату способствовали также премии прошлого года, выплаченные в январе», – добавил Паулус.

Он также отметил, что рост цен на топливо в первом квартале на индекс пока не повлиял, поэтому расходы на технику существенно не увеличились.

Статья продолжается после рекламы

По сравнению с первым кварталом 2025 года расходы на материалы выросли на 2,5%, а расходы на рабочую силу и использование техники – на 1,2%. При этом повышение цен на материалы обеспечило 75% от общего роста индекса цен на строительство.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы в первом квартале 2026 года вырос на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года и на 2,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года.