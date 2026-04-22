  • OMX Baltic−0,2%316,36
  • OMX Riga−0,12%885,01
  • OMX Tallinn0,12%2 120,07
  • OMX Vilnius−0,06%1 420,69
  • S&P 500−0,63%7 064,01
  • DOW 30−0,59%49 149,38
  • Nasdaq −0,59%24 259,97
  • FTSE 1000,02%10 500,09
  • Nikkei 2250,4%59 585,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,27

Строительные цены в Эстонии за год выросли на 2%

В первом квартале 2026 года индекс цен на строительство в Эстонии вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,5% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Как сообщил Департамент статистики, наибольшее влияние на рост показателя оказало увеличение зарплат работников.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов на стройплощадке. Он включает три основные группы затрат – рабочую силу, строительную технику и стройматериалы. При его расчете учитываются четыре группы объектов: частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы рассчитывается на основе служебных зданий.
Ведущий аналитик Департамента статистики Юло Паулус сообщил, что в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом сильнее всего на рост индекса повлияли увеличение расходов на зарплаты работников и подорожание материалов. По его словам, вместе они обеспечили 89% от общего роста индекса. «Росту расходов на зарплату способствовали также премии прошлого года, выплаченные в январе», – добавил Паулус.
Он также отметил, что рост цен на топливо в первом квартале на индекс пока не повлиял, поэтому расходы на технику существенно не увеличились.

По сравнению с первым кварталом 2025 года расходы на материалы выросли на 2,5%, а расходы на рабочую силу и использование техники – на 1,2%. При этом повышение цен на материалы обеспечило 75% от общего роста индекса цен на строительство.
Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы в первом квартале 2026 года вырос на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года и на 2,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
