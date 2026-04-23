23.04.26, 13:31 Олега Беседина обвиняют в деятельности против ЭР и нарушении санкций Государственная прокуратура направила в суд в порядке общего производства уголовное дело, в рамках которого предъявила Олегу Беседину обвинение в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, а также в нарушении международных санкций.

Олег Беседин в суде.

Согласно обвинению, Олег Беседин не позднее мая 2022 года активно участвовал в деятельности по оказанию влияния в пользу и в интересах России и в ее рамках контактировал с различными российскими учреждениями, чиновниками и людьми.

Согласно обвинению, в рамках этой деятельности он совершил ненасильственные действия, направленные против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии, передает ERR.

Кроме того, прокуратура обвиняет Беседина в том, что он распространял в Эстонии подпадающие под санкции российские телепередачи и контент через находившиеся под его контролем телеканалы и каналы в соцсетях, а также делал этот санкционный контент доступным для других каналов.

По словам ведущего государственного прокурора Таави Перна, Олег Беседин последовательно сотрудничал с российскими госучреждениями и их представителями.

«Россия ведет активную информационную деятельность по оказанию влияния, в рамках которой широко распространяются как пропаганда, так и дезинформация. Ее цель – расколоть население других стран и склонить его к поддержке политического курса России. По оценке прокуратуры, именно в такой деятельности по оказанию влияния и участвовал Олег Беседин. После изучения доказательств, собранных по уголовному делу, суд сможет дать правовую оценку действиям Олега Беседина», – сказал Перн.

Цель международных санкций, введенных против России, – пресечь распространение российской пропаганды и дезинформации, а также ограничить способность России к агрессии. Как отметили в прокуратуре, под видом пропаганды и дезинформации Россия распространяет и такие нарративы, которые использовались для оправдания нападений на соседние страны. По версии обвинения, Беседин усиливал и такие нарративы, чтобы создать впечатление, будто это взгляды русскоязычного населения Эстонии.

С обвинением Беседина в нарушении санкций было связано и юридическое лицо. Его представитель согласился загладить причиненный преступлением вред. В отношении компании прокуратура прекратила уголовное дело по соображениям целесообразности и обязала ее представителя выплатить 4000 евро эстонской благотворительной организации, поддерживающей Украину. По версии следствия, выгоду от деятельности компании получал Олег Беседин, вопрос о виновности которого будет рассматривать Харьюский уездный суд.