  • 05.11.25, 09:55

Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается

Генеральный директор КаПо Марго Паллосон пояснил ДВ, где проходит граница между свободой слова и преступлением, в котором обвиняется оператор и блогер Олег Беседин, задержанный во вторник.
Олег Беседин ранее уже бывал фигурантом ежегодника КаПо.
  • Олег Беседин ранее уже бывал фигурантом ежегодника КаПо.
  • Foto: Mihkel Maripuu
«Он долгое время сотрудничал с лицами, связанными с российскими спецслужбами. Он занимался антиэстонской деятельностью по оказанию влияния. Он распространял очень определенные нарративы, и это никак не было сбалансированной журналистикой, где есть взгляды с одной и другой стороны. Все это было в определенном направлении, – сказал Марго Паллосон. – Второе обвинение против него – это нарушение санкций, поскольку он распространял информацию запрещенных российских медиаканалов».
«На самом деле, Беседину мы постоянно давали намеки, что он пересекает красную черту. Впервые, если я правильно помню, мы написали о нем в ежегоднике 2011 года, последний раз в прошлом году мы также обращали на него внимание. Если бы он внимательно читал, он мог бы сделать выводы. Я считаю, что он и читал, и делал, и я также считаю, что он очень четко понимал, чем занимается. Но Эстония – правовое государство, окончательную позицию выскажет суд, виновен ли он в государственном преступлении или нет», – сказал гендиректор КаПо.
«На связанные с деятельностью Беседина угрозы безопасности мы указывали ранее в наших ежегодниках и публичных выступлениях. На сегодня имеются основания подозревать Беседина в преступлении против государства», – отметил заместитель генерального директора KаПо Таави Наритс. По его словам, «с помощью информационного воздействия Кремля, в котором, согласно подозрению, участвовал Беседин, пытались создать для России возможности вмешательства во внутренние дела Эстонской Республики».

Статья продолжается после рекламы

Во вторник Полиция безопасности задержала Олега Беседина по подозрению в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и в нарушении международных санкций.
Согласно подозрению, по меньшей мере с 2022 года он совместно с лицами, действующими в интересах российских спецслужб, участвовал в российских информационных операциях влияния.
В частности, Олега Беседина подозревают в неоднократной трансляции контента подсанкционных российских медиаканалов. Это рассматривается как нарушение санкций Европейского Союза.
«В Эстонии как преступление против государства наказуема и ненасильственная деятельность, направленная против Эстонской Республики, если она наносит ущерб нашей независимости, суверенитету или территориальной целостности. Таким образом, наказуемо и активное, целенаправленное участие в российских операциях влияния. По версии обвинения, действия Олега Беседина вышли за рамки конституционно защищенной дискуссии и превратились в целенаправленную деятельность в интересах государства, враждебного Эстонии», – заявил ведущий государственный прокурор Таави Перн.
Подозрение предъявлено по статье о ненасильственной деятельности иностранца против Эстонской Республики по § 233 ч. 1 Пенитенциарного кодекса и нарушении международных санкций по § 93¹ ч. 1 Пенитенциарного кодекса. Досудебное производство ведет КаПо, руководит им Государственная прокуратура.
Как медиапредприниматель Олег Беседин был не слишком успешен: в прошлом году его компания Kivron OÜ, специализирующаяся на телевизионных услугах и распространении видео, понесла 8500 евро убытков. Ее оборот по сравнению с предыдущим годом снизился почти в три раза. В последний раз компания была убыточной в год пандемии.
