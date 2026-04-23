Расходы в десятки миллионов евро: Eesti Energia оплачивает схему поддержки мелких производителей в Литве
В отличие от Эстонии, бум солнечных панелей в Литве не идет на спад. Литовцев стимулирует выгодная схема поддержки, за которую платят крупные продавцы электроэнергии, такие как эстонская Eesti Energia.
Если в Эстонии ажиотаж вокруг солнечных панелей среди мелких производителей сошел на нет, потому что рынок насыщен, то в Литве причин производить дома электричество с помощью панелей и продавать его в сеть гораздо больше, поскольку этому благоприятствует схема поддержки.
Foto: Marko Saarm/Sakala/Scanpix
Ажиотаж вокруг солнечных панелей в Эстонии давно спал. Рынок насыщен, а частным потребителям советуют устанавливать панели только в том случае, если выработанное ими электричество они в полной мере используют сами. В Литве, в отличие от Эстонии, крупнейшие игроки рынка вынуждены поддерживать мелких производителей десятками миллионов евро.
