  • OMX Baltic0,32%316,86
  • OMX Riga0,09%888,82
  • OMX Tallinn−0,11%2 112,12
  • OMX Vilnius1%1 438,71
  • S&P 5000,74%7 161,07
  • DOW 30−0,13%49 245,12
  • Nasdaq 1,48%24 799,59
  • FTSE 100−0,75%10 379,08
  • Nikkei 2250,97%59 716,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,18
Банк России в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России вновь снизил ключевую ставку – на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Решение опубликовано на сайте регулятора.
В ЦБ пояснили, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен, по оценке Банка России, пока не снижаются и остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Регулятор также указал на существенную неопределенность, связанную с внешними условиями и параметрами бюджетной политики, передает «Медуза».
«Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», – говорится в сообщении ЦБ.
Базовый сценарий Банка России предполагает, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, а в 2027 году – 8-10%.

Прогноз по росту ВВП на текущий год регулятор не изменил. Он по-прежнему ожидает рост российской экономики на 0,5-1,5%.
Это уже восьмое подряд снижение ключевой ставки. В предыдущий раз Банк России снизил ее 20 марта – с 15,5% до 15%.
Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

