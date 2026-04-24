24.04.26, 15:04 Банк России в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку Совет директоров Банка России вновь снизил ключевую ставку – на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Решение опубликовано на сайте регулятора.

«Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», – говорится в сообщении ЦБ.

Базовый сценарий Банка России предполагает, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, а в 2027 году – 8-10%.

Прогноз по росту ВВП на текущий год регулятор не изменил. Он по-прежнему ожидает рост российской экономики на 0,5-1,5%.

Это уже восьмое подряд снижение ключевой ставки. В предыдущий раз Банк России снизил ее 20 марта – с 15,5% до 15%.