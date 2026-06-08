Сделка на полмиллиарда: финский медицинский гигант покупает сеть центров оптики

Врач и ученый из Санкт-Петербурга Алексей Багров 20 лет проработал в США, но не смог продолжить там свое исследование и решил перебраться в Нарва-Йыэсуу – на дачу у моря. На новом месте пришлось долго искать деньги и партнеров в медицинских кругах. Но дело сдвинулось – сейчас идут предклинические испытания лекарства, разработанного Багровым.
Каждому присоединившемуся «ноль инвестиций», «ноль риска» и «высокая рентабельность» – обещают распространители Coral Club новообращенным. Производство и распространение биодобавок – прибыльный бизнес в Эстонии. Обороты лидеров рынка исчисляются миллионами. Но эстонские компании уступают связанным с Россией конкурентам, не поспевая за агрессивным сетевым маркетингом.
По словам «Промышленника года» Марта Устава, эстонская наука находится на очень передовых позициях, но, несмотря на это, в прошлые десятилетия она почти не оказывала практического влияния ни на предпринимательство, ни на качество жизни людей в Эстонии.
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.