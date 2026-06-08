Сделка на полмиллиарда: финский медицинский гигант покупает сеть центров оптики

Врач и ученый из Санкт-Петербурга Алексей Багров 20 лет проработал в США, но не смог продолжить там свое исследование и решил перебраться в Нарва-Йыэсуу – на дачу у моря. На новом месте пришлось долго искать деньги и партнеров в медицинских кругах. Но дело сдвинулось – сейчас идут предклинические испытания лекарства, разработанного Багровым.