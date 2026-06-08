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Сделка на полмиллиарда: финский медицинский гигант покупает сеть центров оптики

Финская частная медицинская компания Terveystalo покупает сеть центров оптики Silmäasema, которая работает и в Эстонии.
Сделку начали всерьез рассматривать весной, а соглашения удалось достичь за десять недель.
  • Сделку начали всерьез рассматривать весной, а соглашения удалось достичь за десять недель.
  • Foto: Alamy/Scanpix
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