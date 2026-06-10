Бесконтрольную выдачу кредитов притормозят: все финансовые обязательства частных лиц будут объединены в одном регистре

Сегодня Рийгикогу принял поправку к Закону о выдаче кредитной информации, согласно которой будет создан регистр кредитной информации.
- Создаваемый кредитный регистр вынудит кредиторов ужесточить проверки.
- Foto: Андрас Кралла
Законопроектом, одобренным сегодня 73 голосами депутатов Рийгикогу при трех голосах против, создается регистр кредитной информации, который будет объединять сведения обо всех финансовых обязательствах человека – будь то жилищный или потребительский кредит, автолизинг, рассрочки, а также быстрые кредиты.
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