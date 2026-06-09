Эстонская авиакомпания летит к банкротству – собственник винит милитаризацию, но надеется восстать, как Феникс

Суд запретил авиакомпании Fort Aero распоряжаться имуществом и назначил для нее временного управляющего. Еще несколько месяцев назад менеджмент предприятия оценивал перспективы компании позитивно, но милитаризация авиационного сектора не позволила фирме успешно провести санацию, говорит собственник. Он надеется, что ликвидации авиакомпании удастся избежать и Fort Aero сохранит лицензию перевозчика.
- Одно из воздушных судов авиакомпании Fort Aero.
- Foto: Fort Aero
3 июня Харьюский уездный суд запретил владельцам Fort Aero OÜ
распоряжаться активами компании и назначил для фирмы временного управляющего – им стал Кристо Тедер. Он же ведет сейчас громкие дела о банкротстве фирм Kinnisvara Finantseerimise OÜ (о конфликте между фирмой и ее заемщиком, бизнесменом Сергеем Колесниковым писали
ДВ и Äripäev – прим. ред.) и Tuul Mobility OÜ. Согласно Коммерческому регистру, долги Fort Aero OÜ по налогам составляют чуть меньше 21 тысячи евро. Годовой отчет банкротящейся фирмы с более подробными сведениями должен быть опубликован до 30 июня.
Бенефициар и крупнейший собственник Fort Aero OÜ Аарон Аркадий Райхштейн в беседе с ДВ сравнил ситуацию в компании с американским «банкротством по 11-й главе», то есть «реорганизационным банкротством».
Банкротство по главе 11
Это используемая в основном предприятиями юридическая процедура в США, которая позволяет испытывающей трудности компании реструктурировать свои долги и продолжать работу, не закрываясь. Оно предоставляет период для пересмотра невыполнимых обязательств и разработки структурированного плана погашения долгов.
«Санация – то есть прямой аналог той самой главы 11 – долгое время шла, и мы погашали долги. Но глобальный рынок, кризис запчастей, которые мы не можем получить уже больше года, сказал свое слово. У нас есть фиксированные обязательства, агентские и прочие сборы, которые вынуждают идти на следующие шаги», – пояснил Райхштейн. Он указал, что за время санации компания продолжала накапливать задолженности по фиксированным платежам, но столкнулась с трудностями в обслуживании клиентов. По словам Райхштейна, из-за нарушения цепочек поставок некоторые самолеты авиакомпании стоят на земле с весны 2025 года, а значит, и денег не приносят.
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Юридически Fort Aero OÜ существует с 4 июня 2007 года, однако ее реальная деятельность в основном началась после 2013-го, когда Fort Aero поглотила приватизированное дочернее предприятие госкомпании – Estonian Air Regional.
Долгое время предприятие во многом ориентировалось на обслуживание клиентов из России. Согласно ранним отчетам, маркетинг фирмы вначале был рассчитан прежде всего на русскоязычную клиентуру. Сейчас сайт компании существует только в эстонской, англо- и франкоязычной версии.
Владелец и основной бенефициар фирмы – уроженец Москвы, покинувший РФ в возрасте 14 лет, израильский и эстонский бизнесмен Аарон Аркадий Райхштейн. Он контролирует 92,5% процента предприятия напрямую и через другую свою фирму Universe Jet Alliance OÜ
.
Райхштейн выразил надежду, что Fort Aero удастся сохранить: «Скрестим пальцы, чтобы компания была спасена, что договоренность с кредиторами будет достигнута». Он отметил, что в суде владельцы постараются избежать окончательного банкротства, чтобы авиакомпания сохранила летную лицензию и в будущем могла продолжить полеты: «Помните, было громкое дело, банкротство Alexela (в 2004 году Alexela Oil проходила через процедуру банкротства, однако концерн преодолел этот кризис и продолжил деятельность – прим. ред.)? Им тогда удалось оттолкнуться от дна и воскреснуть, как птица Феникс. Есть надежда что и с нами может случиться то же».
Вместо гражданских самолетов запчасти забрали военные
По словам Райхштейна, трудности Fort Aero напрямую не связаны с войной на Ближнем Востоке и подорожанием топлива. При этом на авиакомпанию всерьез повлияла общая милитаризация отрасли на фоне роста военной напряженности. В качестве примера бизнесмен приводит одного из поставщиков – компанию DASA Aviation: если раньше ее бизнес был примерно поровну разделен между гражданским и военным секторами, то сейчас около 90% ресурсов направлено на военные заказы. Из-за этого производство и поставки для гражданской авиации отходят на второй план.
По его словам, влияние Ирана в этой ситуации лишь косвенное: конфликтная обстановка усиливает стремление стран наращивать военные расходы и ускорять перевооружение. Это отражается не только на поставках, но и на кадровых ресурсах. «Иногда нам просто не с кем разговаривать. Менеджеры поставщиков, с которыми мы работали по запчастям, говорят: “Мы дорабатываем последний месяц и уходим, потому что нас перевели на военные проекты, которые сейчас считаются приоритетными”. У одного из наших контрагентов уже три месяца нет постоянного менеджера, который занимался бы нашим направлением», – говорит Райхштейн.
Если раньше гражданские фирмы ждали деталей по два-три месяца, то теперь ожидание растягивается на год и более, причем поставщики не дают ясных сроков доставки.
При этом Райхштейн отмечает, что, несмотря на сложности Fort Aero, сам он продолжает вести дела в других сегментах бизнеса – в том числе продолжает инвестировать и управлять недвижимостью в Эстонии. «Считаю, что недвижимость эстонская все еще очень перспективна», – говорит он.
Несбывшийся оптимизм
Еще несколько месяцев назад руководство Fort Aero оценивало перспективы компании более позитивно. В январе этого года исполнительный директор фирмы Давид Шлик уверял ДВ, что наиболее тяжелый этап кризиса уже позади.
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По его словам, проблемы компании начались еще весной 2024 года из-за дефицита критически важных запчастей. «Поскольку производство соответствующих комплектующих сосредоточено у одного производителя, а авиационная отрасль жестко регулируется, использование альтернативных решений оказалось невозможным. Заявленные сроки поставок неоднократно переносились, вследствие чего летная деятельность была приостановлена значительно дольше ожидаемого, что привело к временному, но существенному разрыву в бюджете компании», – объяснял тогда Шлик.
В рамках санации компания решила сосредоточиться на техническом обслуживании самолетов и фактически отказаться от собственной летной деятельности. «В сложившейся ситуации мы сознательно решили сосредоточиться на обслуживании, где видим для компании явную и реалистичную сильную сторону. В рамках этого решения мы временно прекратили операционную летную деятельность и сократили офисные функции до минимального уровня», – говорил руководитель Fort Aero.
Менеджмент компании утверждал, что реструктуризация уже дает результаты. «Эффект санации отражается и в финансовых показателях: в 2024 году операционный результат компании составил −1 815 591 евро, тогда как в 2025 году он уже стал положительным и достиг 151 267 евро», – заявлял Шлик. По его оценке, санация двигалась в правильном направлении, а сама компания занимала устойчивую нишу на рынке обслуживания определенных моделей самолетов.
Впрочем, независимый аудитор KPMG Baltics OÜ
смотрел на положение Fort Aero гораздо осторожнее. В заключениях к отчетам за 2023 и 2024 годы аудитор отмечал, что отчетность составлена исходя из принципа непрерывности деятельности несмотря на то, что краткосрочные обязательства компании превышали ее оборотные активы, собственный капитал не соответствовал требованиям коммерческого законодательства, а денежные потоки от операционной деятельности оставались отрицательными.
«Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия», – предупреждала KPMG. Аудитор отдельно подчеркивал, что дальнейшая судьба фирмы зависит от успешного выполнения плана санации.
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