Эстонская авиакомпания летит к банкротству – собственник винит милитаризацию, но надеется восстать, как Феникс

Юридически Fort Aero OÜ существует с 4 июня 2007 года, однако ее реальная деятельность в основном началась после 2013-го, когда Fort Aero поглотила приватизированное дочернее предприятие госкомпании – Estonian Air Regional. Долгое время предприятие во многом ориентировалось на обслуживание клиентов из России. Согласно ранним отчетам, маркетинг фирмы вначале был рассчитан прежде всего на русскоязычную клиентуру. Сейчас сайт компании существует только в эстонской, англо- и франкоязычной версии. Владелец и основной бенефициар фирмы – уроженец Москвы, покинувший РФ в возрасте 14 лет, израильский и эстонский бизнесмен Аарон Аркадий Райхштейн. Он контролирует 92,5% процента предприятия напрямую и через другую свою фирму Universe Jet Alliance OÜ

Райхштейн выразил надежду, что Fort Aero удастся сохранить: «Скрестим пальцы, чтобы компания была спасена, что договоренность с кредиторами будет достигнута». Он отметил, что в суде владельцы постараются избежать окончательного банкротства, чтобы авиакомпания сохранила летную лицензию и в будущем могла продолжить полеты: «Помните, было громкое дело, банкротство Alexela (в 2004 году Alexela Oil проходила через процедуру банкротства, однако концерн преодолел этот кризис и продолжил деятельность – прим. ред.)? Им тогда удалось оттолкнуться от дна и воскреснуть, как птица Феникс. Есть надежда что и с нами может случиться то же».

Вместо гражданских самолетов запчасти забрали военные

По словам Райхштейна, трудности Fort Aero напрямую не связаны с войной на Ближнем Востоке и подорожанием топлива. При этом на авиакомпанию всерьез повлияла общая милитаризация отрасли на фоне роста военной напряженности. В качестве примера бизнесмен приводит одного из поставщиков – компанию DASA Aviation: если раньше ее бизнес был примерно поровну разделен между гражданским и военным секторами, то сейчас около 90% ресурсов направлено на военные заказы. Из-за этого производство и поставки для гражданской авиации отходят на второй план.

По его словам, влияние Ирана в этой ситуации лишь косвенное: конфликтная обстановка усиливает стремление стран наращивать военные расходы и ускорять перевооружение. Это отражается не только на поставках, но и на кадровых ресурсах. «Иногда нам просто не с кем разговаривать. Менеджеры поставщиков, с которыми мы работали по запчастям, говорят: “Мы дорабатываем последний месяц и уходим, потому что нас перевели на военные проекты, которые сейчас считаются приоритетными”. У одного из наших контрагентов уже три месяца нет постоянного менеджера, который занимался бы нашим направлением», – говорит Райхштейн.

Если раньше гражданские фирмы ждали деталей по два-три месяца, то теперь ожидание растягивается на год и более, причем поставщики не дают ясных сроков доставки.

При этом Райхштейн отмечает, что, несмотря на сложности Fort Aero, сам он продолжает вести дела в других сегментах бизнеса – в том числе продолжает инвестировать и управлять недвижимостью в Эстонии. «Считаю, что недвижимость эстонская все еще очень перспективна», – говорит он.

Несбывшийся оптимизм

Еще несколько месяцев назад руководство Fort Aero оценивало перспективы компании более позитивно. В январе этого года исполнительный директор фирмы Давид Шлик уверял ДВ, что наиболее тяжелый этап кризиса уже позади.