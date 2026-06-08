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Работники обвиняют успешную судостроительную компанию в травле. Компания все отрицает

Иностранцы, работавшие на отмеченном наградами эстонском промышленном предприятии, рассказывают, как их унижали и угрожали им на работе, утверждая, что и с документами не все было в порядке. Компания отвергает все обвинения и называет это клеветнической кампанией.
По словам владельца и члена правления судостроительной компании LTH-Baas Александра Малюгина, за всю его 55-летнюю карьеру в компании не было ни одного конфликта на национальной почве, который работодателю пришлось бы урегулировать.
  • По словам владельца и члена правления судостроительной компании LTH-Baas Александра Малюгина, за всю его 55-летнюю карьеру в компании не было ни одного конфликта на национальной почве, который работодателю пришлось бы урегулировать.
  • Foto: Liis Treimann
«Я вырос в Ласнамяэ, ходил в русскую школу. Травля и дискриминация – для меня не пустые слова, я это очень-очень хорошо знаю», – говорит Антон Малюгин, исполнительный директор и один из владельцев международной судостроительной компании AS LTH-Baas. «К сожалению, я иногда ощущаю это до сих пор», – добавляет он. Он утверждает, что в LTH-Baas нет места ни травле на работе, ни дискриминации.
Несмотря на это, бывшие иностранные работники утверждают, что сталкивались в компании с разными видами травли. Руководитель отдела кадров LTH-Baas Пилле Ярвекальд отрицает, что нечто подобное происходило.
На видео, которое было публично загружено на Youtube, но теперь удалено, Ярвекальд в течение 15 минут кричит на сотрудника LTH-Baas из Южной Африки и говорит, что готова его убить. На видео звучат фразы: «I am very angry», «I’m ready to kill you», «At the moment, you are fucked».
На видео Ярвекальд также говорит, что все южноафриканцы одинаковы.
Это видео летом 2024 года в офисе LTH-Baas снял тогдашний сотрудник компании Филлипп (полные имена редакции известны – прим.). Филлипп, у которого есть и эстонские корни, вырос в Южно-Африканской Республике и хотел начать новую жизнь в Эстонии, поскольку в ЮАР небезопасно, а найти работу там сложно. Через родственников, живущих в Эстонии и работающих в LTH-Baas, Филлипп устроился в компанию работником склада. «Это была замечательная возможность вернуться домой», – вспоминает он.
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