Назад Бизнесмен Рейн Кильк и основатели Foxway построят в Валгамаа аккумуляторную станцию за 70 млн евро Совместное предприятие Zirgu Bess, созданное поставщиком энергетических решений Diotech и компанией Transcom, в которой участвует предприниматель Рейн Кильк, построит в Валгамаа аккумуляторную электростанцию.

Первый этап, в ходе которого к следующей весне в Тсиргулийнa будет построен аккумуляторный парк мощностью 100 мегаватт, обойдется в 35 млн евро. К завершению второго этапа мощность аккумуляторного парка вырастет до 200 мегаватт, а емкость – до 800 мегаватт-часов, и вместе с этим общая стоимость проекта составит около 70 млн евро.