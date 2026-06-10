Бизнесмен Рейн Кильк и основатели Foxway построят в Валгамаа аккумуляторную станцию за 70 млн евро
Совместное предприятие Zirgu Bess, созданное поставщиком энергетических решений Diotech и компанией Transcom, в которой участвует предприниматель Рейн Кильк, построит в Валгамаа аккумуляторную электростанцию.
Владельцы и руководители проекта аккумуляторной электростанции в Тсиргулийнa Каспар Кокк, Март Моора, а также руководитель направления систем накопления энергии для электросетей LG Energy Solution в Европе Кьювон Хео на подписании соглашения о сотрудничестве.
Foto: Лийз Трейманн
Первый этап, в ходе которого к следующей весне в Тсиргулийнa будет построен аккумуляторный парк мощностью 100 мегаватт, обойдется в 35 млн евро. К завершению второго этапа мощность аккумуляторного парка вырастет до 200 мегаватт, а емкость – до 800 мегаватт-часов, и вместе с этим общая стоимость проекта составит около 70 млн евро.
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