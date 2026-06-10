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ЕЦБ впервые почти за три года повышает процентные ставки

Эстонские и зарубежные аналитики сходятся во мнении, что завтра Европейский центральный банк (ЕЦБ) ужесточит денежно-кредитную политику и впервые с сентября 2024 года повысит процентные ставки.
Экономисты Михкель Нестор (слева) и Тынис Мертсина считают, что во Франкфурте денежно-кредитную политику ужесточат завтра, а затем и в сентябре.
  • Экономисты Михкель Нестор (слева) и Тынис Мертсина считают, что во Франкфурте денежно-кредитную политику ужесточат завтра, а затем и в сентябре.
  • Foto: Андрас Кралла
По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, финансовые рынки уже заложили повышение ставки на 0,25%, и с большой вероятностью центробанк именно такое решение и примет. Крайне ли это необходимо, по его словам, уже отдельный вопрос.
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