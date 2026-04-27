СМИ: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и отложить ядерные переговоры

Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и завершить войну, перенеся переговоры по ядерной программе Тегерана на более поздний этап. Об этом в понедельник, 27 апреля, написало издание Axios со ссылкой на двух неназванных информированных собеседников.
По данным издания, дипломатические усилия зашли в тупик, а в иранском руководстве нет единой позиции по поводу возможных уступок в вопросе ядерной программы. «Предложение Ирана позволило бы обойти эту проблему на пути к более быстрому заключению сделки», – отмечают журналисты Axios. При этом, как добавляют авторы материала, снятие блокады с Ормузского пролива и окончание войны лишили бы президента США Дональда Трампа рычага давления на будущих переговорах. Их целью остается добиться, чтобы Иран вывез за рубеж свои запасы обогащенного урана и прекратил его обогащение.
Как пишет Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, 27 апреля Трамп намерен провести совещание с руководителями своей команды по национальной безопасности и внешней политике. Один из собеседников издания сообщил, что на встрече будут обсуждаться зашедшие в тупик переговоры с Ираном и возможные дальнейшие шаги.
Панарабский спутниковый телеканал Al Mayadeen ранее сообщил, что Иран предложил США разделить переговоры на три этапа. Первый должен быть посвящен прекращению войны и предоставлению гарантий для Ирана и Ливана. Второй этап касается управления Ормузским проливом, а третий – иранской ядерной программы. По данным телеканала, Тегеран отказывается обсуждать ядерный вопрос до достижения договоренности по двум предыдущим пунктам.

В телефонном интервью телеканалу Fox News 26 апреля Дональд Трамп дал понять, что намерен продолжать блокаду Ормузского пролива. По его расчету, перекрытие иранского нефтяного экспорта должно вынудить Тегеран пойти на уступки в течение ближайших недель.
В том же интервью Трамп заявил, что американские переговорщики больше не полетят в Пакистан для консультаций по Ирану. По словам президента США, такая поездка занимает слишком много времени. «Если они захотят, мы можем поговорить, но мы не будем отправлять людей в дорогу на 18 часов, чтобы встретиться», – сказал он.
Днем ранее Трамп отменил ранее анонсированную поездку своих переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад, где в конце апреля должен был пройти очередной раунд переговоров США и Ирана. В тот же день глава МИД Ирана Аббас Арагчи, представляющий Тегеран на переговорах, покинул Пакистан.
