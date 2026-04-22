22.04.26, 09:49 США и Иран продлили перемирие на время переговоров Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия в войне с Ираном. По его словам, режим прекращения огня сохранится до тех пор, пока Тегеран не представит «единое предложение» и не завершатся переговоры.

Президент США Дональд Трамп.

О продлении перемирия Трамп сообщил в ночь на среду, 22 апреля, когда должен был истечь срок прекращения огня, достигнутого 8 апреля. В соцсети Truth Social он написал, что решение принято на фоне «серьезного раскола в иранском правительстве», а также «по просьбе» командующего Вооруженными силами Пакистана Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, передает DW.

«Ввиду серьезного раскола в иранском правительстве, что, впрочем, ожидаемо, а также по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, нас попросили приостановить нападение на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не выработают единое предложение», – написал Трамп.

По его словам, прекращение огня будет действовать до тех пор, пока «не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры – так или иначе». Одновременно Трамп заявил, что поручил армии США продолжать блокаду Ормузского пролива и сохранять боеготовность по всем остальным направлениям.

Менее чем за час до публикации Трампа иранское госагентство Tasnim сообщило, что Тегеран, несмотря на разрешение верховного лидера Моджтабы Хаменеи продолжать переговоры с США, окончательно отказался от участия во втором раунде обсуждений, который, по сообщениям СМИ, должен был пройти 22 апреля в Исламабаде. По этим данным, иранская сторона передала свое решение представителям США через посредника в Пакистане. В Тегеране сочли, что участие в переговорах стало бы «пустой тратой времени», поскольку США выдвигают «чрезмерные требования» и «препятствуют достижению какой-либо разумной сделки».

За несколько часов до этого репортер Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что поездка в Исламабад вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, который возглавлял американскую делегацию в первом раунде переговоров с Ираном, отложена на неопределенный срок. Позднее отмену визита подтвердили в Белом доме.

Первые прямые переговоры США и Ирана прошли в столице Пакистана 11 апреля, через несколько дней после достижения перемирия. Помимо Вэнса, в американскую делегацию входили спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран на переговорах представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.

Эти переговоры результата не принесли. Уже на следующий день Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива, а позже Иран обвинил США в нарушении перемирия.