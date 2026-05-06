06.05.26, 12:46 Swedbank снизил прогноз экономического роста: «Более высокие цены на энергию ускоряют инфляцию» Согласно свежему экономическому прогнозу Swedbank, в этом году экономика Эстонии вырастет на 2%. Еще в январе ожидался рост на 2,3%.

Команда экономистов Swedbank во главе с Тыну Мертсина снизила ожидания по росту экономики Эстонии.

По данным Swedbank, рост цен на энергию ускоряет инфляцию и сдерживает экономический рост. Согласно обновленному прогнозу, более высокая инфляция в Эстонии замедляет восстановление покупательной способности, но не приводит к ее снижению.

По оценке экономистов Swedbank Тыну Мертсина, Лийз Эльмик и Марианны Рыбинской, экономический рост в этом году будет поддерживать главным образом увеличение внутреннего спроса.