Swedbank снизил прогноз экономического роста: «Более высокие цены на энергию ускоряют инфляцию»

Согласно свежему экономическому прогнозу Swedbank, в этом году экономика Эстонии вырастет на 2%. Еще в январе ожидался рост на 2,3%.
- Команда экономистов Swedbank во главе с Тыну Мертсина снизила ожидания по росту экономики Эстонии.
Foto: Andras Kralla
По данным Swedbank, рост цен на энергию ускоряет инфляцию и сдерживает экономический рост. Согласно обновленному прогнозу, более высокая инфляция в Эстонии замедляет восстановление покупательной способности, но не приводит к ее снижению.
По оценке экономистов Swedbank Тыну Мертсина, Лийз Эльмик и Марианны Рыбинской, экономический рост в этом году будет поддерживать главным образом увеличение внутреннего спроса.
