Дорогой бензин не остановил водителей: Пярнумаа разгоняет продажи топлива
Несмотря на высокие цены, рост продаж топлива уже некоторое время удивляет аналитиков. Согласно данным Налогово‑таможенного департамента, в сегменте дизельного топлива основной вклад в увеличение продаж вносит Пярнумаа.
Цены на топливо быстро выросли после начала войны между США и Ираном.
Если мартовская статистика розничной торговли удивила сильным ростом продаж топлива – в годовом сравнении объем продаж АЗС в марте увеличился на 15%, – то статистика налоговых поступлений, похоже, это подтверждает. В марте поступления от топливного акциза превысили 49 млн евро, что почти на 6,5 млн евро больше, чем годом ранее в то же время.
На нефтяном рынке турбулентно. Эксперты полагают, что, если устойчивое удешевление топлива и произойдет, то точно не сразу. Некоторые из них предрекают грядущий распад нефтяного картеля, из которого на днях вышли Объединенные Арабские Эмираты.
