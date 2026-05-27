  • OMX Baltic−0,63%310,26
  • OMX Riga0,25%899,52
  • OMX Tallinn−0,31%2 105,95
  • OMX Vilnius−0,78%1 437,63
  • S&P 5000,61%7 519,12
  • DOW 30−0,23%50 461,68
  • Nasdaq 1,19%26 656,18
  • FTSE 1000,03%10 494,68
  • Nikkei 2250,01%64 999,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,68
Кризис на рынке удобрений заставляет фермеров искать новые решения

Из-за закрытого Ормузского пролива цены на удобрения на мировом рынке резко выросли, что заставляет местных сельхозпроизводителей искать более умные альтернативы.
В апреле у эстонских фермеров было 80% удобрений, необходимых для весеннего сева, однако кризис вокруг Ормузского пролива полностью нарушил работу всего рынка удобрений.
«На самом деле у нас очень большой потенциал в животноводстве», – сказала руководитель по вопросам окружающей среды кооператива производителей зерна и рапса Kevili Рийна Марущак в эфире утренней программе радио Äripäev.
По ее словам, фермерам нужно найти решения, которые позволили бы увеличить поголовье животных на фермах, чтобы получать больше органических удобрений. Затем следует подумать и о способах обращения с органикой и ее переработки, а также о том, как удобнее ее перевозить.
«Это то направление, в котором нам сейчас стоит начать двигаться, чтобы самим искать такие альтернативы», – признала она.

В интервью Марущак рассказала, насколько серьезным стал кризис на рынке удобрений, вызванный войной в Иране, и какого облегчения фермеры могут ждать от новых мер Европейского Союза, с помощью которых пытаются сдержать рост цен.
Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

