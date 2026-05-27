27.05.26, 12:58 Кризис на рынке удобрений заставляет фермеров искать новые решения Из-за закрытого Ормузского пролива цены на удобрения на мировом рынке резко выросли, что заставляет местных сельхозпроизводителей искать более умные альтернативы.

В апреле у эстонских фермеров было 80% удобрений, необходимых для весеннего сева, однако кризис вокруг Ормузского пролива полностью нарушил работу всего рынка удобрений.

Foto: Andres Haabu

«На самом деле у нас очень большой потенциал в животноводстве», – сказала руководитель по вопросам окружающей среды кооператива производителей зерна и рапса Kevili Рийна Марущак в эфире утренней программе радио Äripäev.

По ее словам, фермерам нужно найти решения, которые позволили бы увеличить поголовье животных на фермах, чтобы получать больше органических удобрений. Затем следует подумать и о способах обращения с органикой и ее переработки, а также о том, как удобнее ее перевозить.

«Это то направление, в котором нам сейчас стоит начать двигаться, чтобы самим искать такие альтернативы», – признала она.

В интервью Марущак рассказала, насколько серьезным стал кризис на рынке удобрений, вызванный войной в Иране, и какого облегчения фермеры могут ждать от новых мер Европейского Союза, с помощью которых пытаются сдержать рост цен.