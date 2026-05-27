Продажи автомобилей в Европе растут, несмотря на неопределенность
В странах ЕС, несмотря на геополитическую ситуацию и экономическую неопределенность, продажи новых легковых автомобилей продолжают расти, сообщил Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
На фото Toyota Yaris Cross, вошедшая в Эстонии в апреле в тройку самых продаваемых моделей с 205 автомобилями, на заводе в Онненге во Франции.
Foto: Reuters/Scanpix
В апреле в странах ЕС было продано почти миллион новых легковых автомобилей, что на 5,1% больше результата апреля прошлого года. Всего в этом году в ЕС продано почти 3,8 миллиона новых легковых автомобилей – на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года.
