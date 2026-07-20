Нефть дорожает, биржи приходят в себя после технологического обвала
Обострение конфликта между США и Ираном привело к росту цен на нефть до максимального уровня более чем за месяц. В то же время фондовые рынки пытались восстановиться после резкого падения технологического сектора на прошлой неделе.
В воскресенье через Ормузский пролив прошли лишь единичные суда, причем, по имеющимся данным, одно из них загорелось, передает Reuters.
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Цена нефти марки Brent в понедельник выросла на 3,8%, до 91,42 доллара за баррель, достигнув максимального уровня более чем за месяц. Американская нефть марки WTI подорожала на 2,2%, до 84,28 доллара за баррель.
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