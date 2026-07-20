Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,06%312,6
  • OMX Riga0,1%910,62
  • OMX Tallinn−0,08%2 121,35
  • OMX Vilnius0,23%1 508,32
  • S&P 500−1,01%7 457,69
  • DOW 30−0,77%52 146,42
  • Nasdaq −1,4%25 520,24
  • FTSE 100−0,57%10 540,22
  • Nikkei 225−4,03%64 141,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,68
  • OMX Baltic−0,06%312,6
  • OMX Riga0,1%910,62
  • OMX Tallinn−0,08%2 121,35
  • OMX Vilnius0,23%1 508,32
  • S&P 500−1,01%7 457,69
  • DOW 30−0,77%52 146,42
  • Nasdaq −1,4%25 520,24
  • FTSE 100−0,57%10 540,22
  • Nikkei 225−4,03%64 141,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,68

Нефть дорожает, биржи приходят в себя после технологического обвала

Обострение конфликта между США и Ираном привело к росту цен на нефть до максимального уровня более чем за месяц. В то же время фондовые рынки пытались восстановиться после резкого падения технологического сектора на прошлой неделе.
В воскресенье через Ормузский пролив прошли лишь единичные суда, причем, по имеющимся данным, одно из них загорелось, передает Reuters.
  • В воскресенье через Ормузский пролив прошли лишь единичные суда, причем, по имеющимся данным, одно из них загорелось, передает Reuters.
  • Foto: SIPA/Scanpix
Цена нефти марки Brent в понедельник выросла на 3,8%, до 91,42 доллара за баррель, достигнув максимального уровня более чем за месяц. Американская нефть марки WTI подорожала на 2,2%, до 84,28 доллара за баррель.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 15.07.26, 11:17
Euribor достиг максимума за последние полтора года
Шестимесячный Euribor, от которого во многих случаях зависят ставки по кредитам в Эстонии, вчера достиг уровня, который в последний раз фиксировался в январе 2025 года.
Биржа
  • 14.07.26, 18:42
Инфляция в США показала самое сильное снижение за шесть лет
Потребительские цены в США в июне снизились самыми быстрыми темпами за последние шесть лет, дав американцам передышку после стремительного роста цен с начала года, сообщает CNBC.
Новости
  • 15.07.26, 12:05
Рост экономики Китая замедлился до минимума за три года
Во втором квартале экономика Китая показала самый слабый рост за последние три года. В скромных темпах роста все заметнее проявляются структурные проблемы экономики.
Инвестор Тоомас
  • 17.07.26, 13:28
Инвестор Тоомас: король индустрии чипов продолжает стремительный рост, но цена его акций уже некомфортно высока
Прогнозы продаж и прибыли нидерландского производителя чипового оборудования ASML резко улучшились: аналитики повышают целевые цены, а ИИ‑бум уже вышел из режима обещаний и добрался до реальных заказов.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 18.07.26, 10:15
Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно
2
Новости
  • 17.07.26, 18:55
В Кунда может появиться грибной завод стоимостью 50 млн евро
3
Новости
  • 19.07.26, 12:35
Взрывной рост эстонского производителя дронов: выручка увеличилась почти в 28 раз
4
Новости
  • 16.07.26, 18:00
Swedbank придется заплатить крупный штраф
5
  • KM
Content Marketing
  • 24.04.26, 08:58
«Фруктовая пятница» в Selver каждую неделю дарит скидку 15% на свежие товары
6
Новости
  • 18.07.26, 12:31
Отт Тянак получил от своей компании 2,25 млн евро дивидендов

Последние новости

Новости
  • 20.07.26, 13:06
Выручка сельскохозяйственного концерна взлетела. Йеэтс: «Лучший результат за всю историю»
Новости
  • 20.07.26, 12:09
Райт Кондор: прибыль компаний S&P 500 вырастет в этом году на 25%
Биржа
  • 20.07.26, 11:51
Латвийские кредитные компании значительно увеличили объемы кредитования
Биржа
  • 20.07.26, 10:42
Нефть дорожает, биржи приходят в себя после технологического обвала
Новости
  • 20.07.26, 10:01
Цены на промышленные товары выросли в июне почти на 4%
Новости
  • 20.07.26, 09:05
Жильцы потеряли терпение и требуют от Nordecon внушительной компенсации
Биржа
  • 20.07.26, 08:22
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 20.07.26, 06:00
Бизнес-империя Урбо Ваарманна: о чем политик долго не рассказывал государству и общественности?

Сейчас в фокусе

Владельцы пивного бара и магазина Uba ja Humal Андрей Мухин и Антон Хаманов.
Эпицентр
  • 18.07.26, 10:15
Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно
Эда Исправный (на фото) живет в доме престарелых с января этого года и платит за место 1529 евро в месяц. Из этой суммы 540 евро компенсирует волость Йыгева.
Новости
  • 19.07.26, 10:15
Компенсации за места в домах престарелых сильно различаются. «Чем дедушка или бабушка из Ряпина хуже жителя Таллинна?»
На прошедшей прошлой осенью выставке оборонной промышленности KrattWorks также разместилась в собственной палатке.
Новости
  • 19.07.26, 12:35
Взрывной рост эстонского производителя дронов: выручка увеличилась почти в 28 раз
В июне Отт Тянак купил у девелопера Capital Mill здание нового дилерского центра Toyota Amserv в Таллинне. Центр открылся в начале июля.
Новости
  • 18.07.26, 12:31
Отт Тянак получил от своей компании 2,25 млн евро дивидендов
Подробное расследование опровергло заявления эстонско-финского стартапа Donut Lab о революционном твердотельном аккумуляторе: разрекламированная как чудо технология, судя по всему, представляет собой обычный литий-ионный аккумулятор.
Новости
  • 18.07.26, 15:00
Финская компания, заявившая о создании чудо-аккумулятора, получила от Эстонии более миллиона евро на разработку дронов
Глава Swedbank Йенс Хенрикссон заявил, что расследование DFS касается событий десятилетней давности. «Теперь мы можем оставить эту историю в прошлом».
Новости
  • 16.07.26, 18:00
Swedbank придется заплатить крупный штраф
В прошлом году оборонная компания Hevi Optronics увеличила выручку на 173%. На фото – руководитель компании Кристьян Тиймус.
Новости
  • 19.07.26, 13:12
Прибыль оборонной компании с участием немецкого «единорога» выросла в пять раз
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026