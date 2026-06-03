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Заводы E-Piim выставят на продажу за 90 млн евро: интерес есть как в Эстонии, так и за рубежом

Банкротные управляющие компании по производству сыра и масла E-Piim Tootmine надеются в ближайшее время выставить на публичные торги заводы стоимостью 90 млн евро. Интерес к ним проявляют как в Эстонии, так и за рубежом.
Подготовка заводов E-Piim в Пайде, Пылтсамаа и Ярва-Яани к продаже оказалась более трудоемкой, чем ожидалось, признали банкротные управляющие Олев Кукласе (слева) и Индрек Лепсоо.
  • Подготовка заводов E-Piim в Пайде, Пылтсамаа и Ярва-Яани к продаже оказалась более трудоемкой, чем ожидалось, признали банкротные управляющие Олев Кукласе (слева) и Индрек Лепсоо.
  • Foto: Jassu Hertsmann
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