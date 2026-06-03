Заводы E-Piim выставят на продажу за 90 млн евро: интерес есть как в Эстонии, так и за рубежом
Банкротные управляющие компании по производству сыра и масла E-Piim Tootmine надеются в ближайшее время выставить на публичные торги заводы стоимостью 90 млн евро. Интерес к ним проявляют как в Эстонии, так и за рубежом.
Кредиторы производителя сыра и масла E‑Piim Tootmine решили сохранить производство и к июлю найти покупателей на три завода компании. Предприятия будут проданы как два отдельных объекта, а их совокупная стартовая цена составит 88 миллионов евро.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.