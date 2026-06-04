Цена на нефть снизилась, но Ормузский пролив держит рынок в напряжении

По словам руководителя отдела анализа сырьевых рынков Westpac Banking Corp Роберта Ренни, в четвертом квартале Brent может подорожать до 130 долларов за баррель, если запасы продолжат снижаться.
Foto: IMAGO/Scanpix
Фьючерс на нефть Brent в четверг рано утром подешевел на 87 центов, или на 0,89%, до 96,92 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 78 центов, или на 0,81%, до 95,24 доллара за баррель. Снижение последовало после трехдневного роста, за время которого цена на нефть поднялась почти на 10%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что в возможном соглашении между США и Ираном осталось урегулировать лишь последние детали. По его словам, сделка «по сути готова», и ее содержание могут обнародовать в ближайшее время.
Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.