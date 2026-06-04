Назад Цена на нефть снизилась, но Ормузский пролив держит рынок в напряжении Цена на нефть снизилась в четверг на фоне надежд на перемирие, однако риск роста цен сохраняется, поскольку запасы сокращаются, а Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт.

Фьючерс на нефть Brent в четверг рано утром подешевел на 87 центов, или на 0,89%, до 96,92 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 78 центов, или на 0,81%, до 95,24 доллара за баррель. Снижение последовало после трехдневного роста, за время которого цена на нефть поднялась почти на 10%.