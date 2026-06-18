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США и Иран подписали соглашение о прекращении войны

США и Иран электронно подписали промежуточное соглашение, которое продлевает перемирие и предлагает Ирану разморозку замороженных активов и отмену нефтяных санкций.
Дональд Трамп во Франции подписал соглашение о перемирии с Ираном.
  • Дональд Трамп во Франции подписал соглашение о перемирии с Ираном.
  • Foto: IMAGO/Le Pictorium/Scanpix
Трамп сообщил, что подписал документ в Версальском дворце после ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил в соцсетях заключение сделки и сообщил, что официальная церемония подписания состоится в пятницу в Швейцарии, передала Financial Times.
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