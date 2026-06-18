США и Иран подписали соглашение о прекращении войны

Цена на нефть движется к самой продолжительной серии снижений в этом году: соглашение США и Ирана о повторном открытии Ормузского пролива усилило ожидания восстановления предложения. Одновременно несколько крупных банков Уолл‑стрит пересмотрели свои прогнозы по нефти в сторону понижения.