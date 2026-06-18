США и Иран подписали соглашение о прекращении войны

Дональд Трамп во Франции подписал соглашение о перемирии с Ираном.
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Трамп сообщил, что подписал документ в Версальском дворце после ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил в соцсетях заключение сделки и сообщил, что официальная церемония подписания состоится в пятницу в Швейцарии, передала Financial Times.
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Согласно соглашению США и Ирана, будет создан частный фонд объемом 300 миллиардов долларов, который будет финансировать восстановление Ирана. По словам источника, непосредственно связанного со сделкой, более половины этой суммы уже гарантировано, передает Reuters.
В пятницу будет заключено соглашение, в котором обе стороны обещают прекратить блокаду Ормузского пролива. После трех с половиной месяцев войны противники готовы договориться о восстановлении довоенного положения.
Цена на нефть движется к самой продолжительной серии снижений в этом году: соглашение США и Ирана о повторном открытии Ормузского пролива усилило ожидания восстановления предложения. Одновременно несколько крупных банков Уолл‑стрит пересмотрели свои прогнозы по нефти в сторону понижения.
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