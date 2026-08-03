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Автопроизводители массово сокращают руководителей

Volkswagen сокращает сотни руководящих должностей в рамках более масштабной программы увольнений, в результате которой на рынке труда окажется большое число опытных специалистов.
Volkswagen обратился к рекрутинговым компаниям с просьбой найти новую работу для 400-500 руководителей.
  • Volkswagen обратился к рекрутинговым компаниям с просьбой найти новую работу для 400-500 руководителей.
  • Foto: Raul Mee
«Такие производители, как Mercedes-Benz и Volkswagen, массово избавляются от руководителей», – заявил Магнус Тесснер, партнер по автомобильной промышленности компании IFP, занимающейся подбором управленческих кадров.
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