Автопроизводители массово сокращают руководителей

Volkswagen обратился к рекрутинговым компаниям с просьбой найти новую работу для 400-500 руководителей.
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«Такие производители, как Mercedes-Benz и Volkswagen, массово избавляются от руководителей», – заявил Магнус Тесснер, партнер по автомобильной промышленности компании IFP, занимающейся подбором управленческих кадров.
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