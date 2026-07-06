Долги и потеря заказов довели Narva Metall до банкротства

Сырная ферма Andre Farm решила, что ей больше не нужно производить столько сыра и присутствовать на полках крупных магазинов. Избегая длинной цепочки продаж, она зарабатывает меньше, но рентабельность остается на том же уровне.
Производитель металлоконструкций Narva Metall OÜ, оборот которого еще несколько лет назад исчислялся миллионами, получил от Харьюского уездного суда запрет на распоряжение имуществом и столкнулся с налоговой задолженностью в размере 124 000 евро.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.