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Долги и потеря заказов довели Narva Metall до банкротства

Производитель металлоконструкций Narva Metall, чей оборот еще несколько лет назад исчислялся миллионами евро, обанкротился.
Главным партнером Narva Metall была финская компания по производству ангаров Trutec Oy. Прекращение сотрудничества нанесло металлургическому бизнесу серьезный удар.
  • Главным партнером Narva Metall была финская компания по производству ангаров Trutec Oy. Прекращение сотрудничества нанесло металлургическому бизнесу серьезный удар.
  • Foto: Trutec
Сегодня суд объявил банкротом Narva Metall OÜ. По состоянию на 3 июня налоговая задолженность компании составляла 121 992 евро.
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