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В обрабатывающей промышленности производство сокращается четвертый месяц подряд

По данным Департамента статистики, в мае 2026 года промышленные предприятия произвели в постоянных ценах на 3% меньше продукции, чем в том же месяце прошлого года.
Промышленность является крупнейшим сектором экономики, а индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех промышленных направлений: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.
  • Промышленность является крупнейшим сектором экономики, а индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех промышленных направлений: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.
  • Foto: Liis Treimann
Из трех секторов промышленности производство выросло в горнодобывающей промышленности – на 39,9%, но сократилось в энергетике – на 22,9% и в обрабатывающей промышленности – на 3,5%. Производство в обрабатывающей промышленности снижалось четвертый месяц подряд, сообщил Департамент статистики.
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