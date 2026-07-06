В обрабатывающей промышленности производство сокращается четвертый месяц подряд

Промышленность является крупнейшим сектором экономики, а индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех промышленных направлений: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.
Foto: Liis Treimann
Из трех секторов промышленности производство выросло в горнодобывающей промышленности – на 39,9%, но сократилось в энергетике – на 22,9% и в обрабатывающей промышленности – на 3,5%. Производство в обрабатывающей промышленности снижалось четвертый месяц подряд, сообщил Департамент статистики.
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Хотя в целом промышленное производство в Эстонии сокращается уже три месяца, есть отрасли, которые показывают заметный рост. Собеседники ДВ в растущих отраслях говорят: рост в Эстонии связан с тем, что заказы приходят сюда из тех стран Европы, где они сокращаются.
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