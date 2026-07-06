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ОПЕК+ одобрил увеличение добычи нефти

Крупнейшие участники нефтяного картеля ОПЕК+ вновь согласились увеличить объемы добычи со следующего месяца, хотя пока рост, похоже, остается в основном на бумаге.
Нефтяной картель ОПЕК+ последовательно принимает решения об увеличении добычи нефти, однако на практике эти планы пока не реализовались.
  • Нефтяной картель ОПЕК+ последовательно принимает решения об увеличении добычи нефти, однако на практике эти планы пока не реализовались.
  • Foto: Reuters/Scanpix
В воскресенье семь нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией и Россией договорились с августа добавить к действующей цели по добыче еще 188 000 баррелей в сутки. Это плановый шаг по отмене решения двухлетней давности, когда нефтяной картель решил сократить добычу.
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