ОПЕК+ одобрил увеличение добычи нефти

Нефтяной картель ОПЕК+ последовательно принимает решения об увеличении добычи нефти, однако на практике эти планы пока не реализовались.
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В воскресенье семь нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией и Россией договорились с августа добавить к действующей цели по добыче еще 188 000 баррелей в сутки. Это плановый шаг по отмене решения двухлетней давности, когда нефтяной картель решил сократить добычу.
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На нефтяном рынке турбулентно. Эксперты полагают, что, если устойчивое удешевление топлива и произойдет, то точно не сразу. Некоторые из них предрекают грядущий распад нефтяного картеля, из которого на днях вышли Объединенные Арабские Эмираты.