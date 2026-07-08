Департамент конкуренции разрешил продажу Hansabuss

Исчезновение бесплатного общественного транспорта свидетельствует о необходимости пересмотра государственного финансирования. Это изменение могло бы стать долгожданным обновлением для сектора, пишет в комментарии к годовому отчету автобусных компаний Infopank.
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.