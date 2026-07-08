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Департамент конкуренции разрешил продажу Hansabuss

Департамент конкуренции разрешил сделку, в рамках которой финская биржевая компания CapMan Infra покупает Hansabuss.
Неэме Таммис продает дело своей жизни – Hansabuss – финской биржевой компании.
  • Неэме Таммис продает дело своей жизни – Hansabuss – финской биржевой компании.
  • Foto: Raul Mee
Получение разрешения на концентрацию от Департамента конкуренции позволит завершить сделку в ближайшее время, отметил основатель Hansa Grupp Неэме Таммис. Сделка должна состояться в ближайшие недели.
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