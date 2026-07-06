Назад «Нет смысла этим заниматься»: украинцев на рынке труда все меньше, заменить их не удается Украинцев, готовых работать в Эстонии, с каждым месяцем все меньше. Компании по аренде персонала ищут замену в Молдове, Узбекистане и Средней Азии, но получить на них разрешения становится все дороже и дольше. Как меняется предложение иностранной силы на рынке труда?

По словам владельца компании по аренде персонала AKE и бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова, рынок труда всегда был подвижным – украинцы и раньше то уезжали, то возвращались. Точно так же произошло после начала полномасштабного вторжения России в Украину: первые годы приток беженцев сильно упростил жизнь эстонскому бизнесу. Но с течением времени многие вернулись обратно или уехали в другие страны.

Те же украинцы, которые интегрировались и нашли постоянную работу в Эстонии, тоже составляют «проблему» для компаний по аренде рабочей силы: им не нужно искать новую работу.

«Украинцы меньше стали приходить в поисках трудоустройства, – отмечает директор компании по аренде персонала OZcompany Олег Зеленко. – Но я не считаю, что их стало меньше. Просто многие уже нашли работу, получили право на работу в Эстонии, и ситуация у них стабильна».

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Украинцы по-прежнему остаются крупнейшей группой и в списке видов на жительство, и в списке краткосрочных регистраций, рассказала «Деловым ведомостям» старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак. «Государство постоянно вставляет палки в колеса. Многие политики орут, что мы должны сокращать квоты [на разрешения для работы на иностранцев] и должны давать эстонцам работу. Но у нас многие заводы остались просто без рабочих: без аренды рабочей силы они выжить не могут», – говорит Суворов. Его компания ищет потенциальных сотрудников в Средней Азии, но дается ей это тяжело. «Я пробовал – полгода мне не давали разрешение на работу. Запрашивали какие-то непонятные документы: одно, второе, третье – все не подходит», – сетует предприниматель. Пока политики орут, что мы должны сокращать квоты, чтобы дать работу эстонцам, заводы стоят без рабочих. Артем Суворов владелец компании по аренде персонала AKE «И потом оказалось, что еще поднялась средняя зарплата, и теперь мне надо по аренде рабочей силы платить среднюю зарплату. А если мне нужна швея, то вместе с налогами для предприятия она стоит почти 3000 евро в месяц. И тогда как бы нет смысла этим заниматься», – объясняет Суворов сложность ситуации. «Если работодатель не может платить такую зарплату, то иностранец не получит разрешения на работу, а имеющееся разрешение не будет продлено. Тогда работодателю придется искать людей, которые уже имеют законное право находиться и работать в Эстонии», – подтверждает Кадак. Она также отметила, что все работодатели обязаны убедиться, что у нанятого иностранца есть законное основание находиться и работать в стране: если это требование не выполняется, то департамент сначала выносит предписание, а при его невыполнении может наложить на работодателя штраф до 32 000 евро. Впрочем, по словам Кадак, такие случаи довольно редки. Выручка AKE в прошлом году выросла до 1,27 млн евро (с 1,09 млн евро в 2024 году), а чистая прибыль снизилась до 20 131 евро (37 239 евро годом ранее), а рентабельность упала с 3,4% до 1,6%. Артем Суворов с 2015 по 2017 год был вице-мэром Тарту. В 2017 году КаПо предъявила ему подозрения в коррупции, но все три судебные инстанции признали его невиновным – процесс завершился в январе 2020 года, когда Госсуд отказался принимать кассацию прокуратуры. В 2020-м Суворов вернулся в Тартуское горсобрание, а весной 2025 года был избран председателем Тартуского округа Центристской партии, членом которой состоит с 2011 года. У других получается Горячие новости Редкоземельные металлы и постоянные магниты прибыли пока не принесли Торговля в Финляндии набирает обороты: столь высоких показателей не было уже много лет Два года анализа акции принесли главе Coop Pank доходность 800% KM Отдых, где не нужно ничего организовывать. Саймаа показывает рыбалку в новом свете Почему все больше руководителей из Эстонии выбирают для отдыха озерный край Саймаа?

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Не всем в этой сфере так тяжело. Основатель и директор фирмы по аренде персонала OZcompany Олег Зеленко в этом году тоже переориентировался на Молдову и Узбекистан, но проблем с миграционной службой не видит.

«Лично мы не сталкиваемся с долгим ожиданием документов, так как заранее озаботились тем, чтобы начать процесс оформления. Мы очень довольны работой миграционной службы. Для граждан Молдовы разрешение выдают в течение одной-двух недель. Мы платим ту зарплату, которую требует государство, поэтому отказов у нас практически нет», – говорит Зеленко.

Мы платим ту зарплату, которую требует государство, поэтому отказов у нас нет. Олег Зеленко руководитель и владелец OZcompany

При этом он утверждает, что украинцев на рынке труда стало меньше, чем раньше. С помощью работников из Молдовы и Узбекистана OZcompany закрывает лишь 85% запросов клиентов на дополнительный персонал.

«Сложно говорить о дефиците, есть сложности. Есть сферы, где хотелось бы иметь опытных, талантливых сотрудников, но нет идеальных, поэтому мы берем работников и обучаем их на месте. Сейчас у нас две открытые вакансии на CVKeskus, одна из них как раз на рабочую специальность – на сегодняшний день более 2700 просмотров и 270 заявок. Так что выбор есть», – говорит руководитель по персоналу завода магнитов NPM Narva Ольга Зайцева.

270 кандидатов на одну вакансию собрал NPM Narva, а просмотров резюме 2700.

На предприятии уже работают люди с Филиппин, из Малайзии, Турции, Бразилии, Болгарии, Польши, Великобритании, Китая и Сингапура. В основном это инженеры процессов с опытом на аналогичных производствах в других частях света.

В Департаменте полиции и погранохраны объясняют ужесточение проверок общей логикой безопасности, а не отношением к отдельным иностранцам.

«С момента полномасштабного вторжения России в Украину мы пересмотрели рабочие процессы и стали подробнее рассматривать заявления на вид на жительство в соответствии с ситуацией с безопасностью – независимо от гражданства заявителя. Для обеспечения безопасности государство должно знать, кто приезжает сюда жить и работать, поэтому проверяется биография каждого заявителя, при необходимости запрашиваются дополнительные документы. Каждый случай уникален, и скорость рассмотрения зависит от конкретного человека и его документов», – отвечает Кадак.